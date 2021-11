경북, 학교 밖 청소년에 ‘교육재난지원금’ 지급

1666명 1인당 30만원씩

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도가 지난 23일 학교 밖 청소년 1666명에게 1인당 30만원의 ‘교육재난지원금’을 지급했다.

도는 지난달 6일부터 29일까지 학교 밖 청소년 지원센터와 도내 시·군을 통해 지원금 신청을 받고 도 교육청의 교육 회복 학습지원 대상자와 중복지원 여부 확인을 거쳤다.

지난 9월 도 교육청에서 유치원과 초·중·고등학교 재학생에게 ‘교육 회복 학습지원금’ 30만원을 지급하며 학교 밖 청소년이 느낄 수 있는 소외감을 해소하고자 예비비 5억원을 긴급 지원했다.

이달 23일부터 다음 달 10일까지 이의 신청과 유예기간을 두고 신청을 하지 못한 대상자가 추가 지원신청을 할 수 있게 했다.

도는 학업을 중단한 청소년이 지역사회에서 소외되지 않고 건강한 사회 구성원으로 성장하도록 15개의 ‘학교 밖 청소년 지원센터’를 두고 있다.

검정고시 등 학업 복귀 지원, 자립 동기 강화 프로그램 시행, 직업체험과 특성화 프로그램 등을 운영한다.

경북도 관계자는 “교육재난지원금 지급으로 센터에 등록하지 않았던 학교 밖 청소년을 발굴할 수 있을 것”이라며 “학교 밖 청소년을 체계적으로 관리해 학업 복귀와 사회진입을 돕겠다”라고 말했다.

