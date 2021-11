울산 온산읍 종합 행정복지타운 기공식

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산 울주군은 온산읍 종합 행정복지타운 건립 기공식을 개최했다.

기공식에는 이선호 군수와 군의원, 시의원, 지역주민 등 200여명이 참석했다.

행사는 14시부터 식전행사와 경과보고, 기념사와 축사, 시삽 순으로 진행됐다.

온산읍 종합 행정복지센터는 지하 2층, 지상 6층 규모로 온산읍 행정복지센터와 남부종합사회복지관, 다함께돌봄센터, 육아종합지원센터, 장애인 주간보호센터, 가족센터, 청소년 상담복지센터와 학교 밖 청소년지원센터 등 7개 기관이 들어설 예정이다.

온산읍 종합 행정복지타운은 국비 15억원, 시비 7억5000만원, 군비 477억3000만원으로 총 사업비 499억8000만이 투입되며 2021년 9월 착공해 2023년 8월 완공을 목표로 추진된다.

울주군 관계자는 “온산읍 종합 행정복지타운의 건립으로 쾌적한 온산읍 행정서비스를 제공하고 높은 수준의 울주 남부권 복지서비스를 제공할 것이다”고 말했다.

