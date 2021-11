(사)한국패션디자이너연합회, 2021 한국디자이너패션어워즈 성료

(사)한국패션디자이너연합회(이하 CFDK, 회장 명유석)가 ‘2021 한국디자이너패션어워즈(2021 KOREA DESIGNER FASHION AWARDS)’를 성료했다.

지난 11월 23일, JW 메리어트 동대문 스퀘어 서울에서 진행된 이번 행사는 1부, 2부로 나누어 진행되었으며 1부 행사에서는 패션산업의 발전을 위해 각 분야에서 활발하게 활동한 패션인플루언서상(최희승), 패션미디어상(이겸 편집장), 패션모델상(최현준, 신현지)에 대한 시상식이 진행되었다.

2부 행사는 디자이너 부문에 대한 시상으로 ‘신인디자이너상(양윤아, 윤석운)’,‘우수디자이너상(이청청, 서병문/엄지나)’,‘최우수디자이너상(문화체육관광부 장관상)(고태용)’에 대한 시상과 함께, 참석자들 간의 네트워크 시간으로 이어졌다.

이번 행사는 위드코로나 시대를 맞아 철저한 방역수칙을 준수하며 진행되었다. 시상식은 이상봉, 장광효, 신장경, 홍은주 등 대한민국을 대표하는 패션디자이너들이 함께 자리했다.

이상봉 디자이너는 “이번 행사에 수상한 후배 디자이너들에게 진심으로 축하를 전하며, 이번 행사를 통해 패션업계가 더욱 힘을 얻는 계기가 되기를 희망한다”고 밝혔다.

문화체육관광부 장관상으로 수여되는 ‘최우수디자이너상’은 고태용(비욘드클로젯 / BEYOND CLOSET) 디자이너가 수상하였다.

고태용 디자이너는 “2012년 신인디자이너상, 2019년 우수디자이너상 수상에 이어, 올해는 최우수디자이너상까지 수상하게 되어 더욱 감사드린다”며 “내년에도 쉬지 않고 노력해서 좋은 결과물로 보답하는 디자이너가 되겠다”고 수상소감을 전했다.

(사)한국패션디자이너연합회 명유석 회장은 “한국디자이너패션 어워즈는 한 해 동안 한국 패션문화산업의 발전을 위해 노력해주신 패션인들의 성과에 축하와 격려를 나누는 자리이며, 패션산업을 위해 여러 분야에서 지원해주신 여러분들께 감사의 마음을 전하는 자리이기도 하다”고 전했다.

이어 “한국패션디자이너연합회는 앞으로 다가올 위드 코로나 시대에 맞추어 한국 디자이너패션산업이 더욱 발전할 수 있도록 패션디자이너들에게 실질적인 도움이 되는 사업들을 지속적으로 추진해 나갈 예정”이라고 덧붙였다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr