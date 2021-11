코인원, 내일부터 고객확인제도 시행…자금세탁방지 강화 나서

오는 12월1일까지 휴대폰 확인 및 신분증·계좌 인증 절차 마쳐야

[아시아경제 공병선 기자] 국내 가상화폐 거래소 코인원이 오는 25일부터 고객확인제도(KYC)를 시행한다고 24일 밝혔다.

KYC는 특정금융정보법(특금법)에 따라 가상화폐 거래소가 자금세탁방지를 위해 고객 확인 및 검증하는 절차를 진행해야 하는 제도를 말한다. 가상자산사업자 신고 수리된 가상화폐 거래소는 즉시 KYC를 시행해야 한다. 코인원은 지난 12일 가상자산사업자 자격을 획득한 바 있다.

코인원 고객들은 오는 25일부터 12월1일까지 휴대폰 확인과 신분증 인증, 계좌 인증 절차 등을 완료해야 한다. 미인증 고객은 인증 기간 중 매수·매도를 비롯한 가상화폐 거래와 출금이 1인당 100만원 미만으로 제한된다. 해당 기간 이후에도 인증하지 않으면 모든 거래 서비스를 이용할 수 없다.

법인 및 외국인 회원은 KYC를 완료하더라도 실명계좌가 없으면 가상화폐 거래가 불가능하다. 기존에 코인원을 이용하던 법인 및 외국인 회원은 보유하고 있던 원화를 25일 이전까지 가상화폐로 거래하거나 현금으로 출금해야 한다.

차명훈 코인원 대표는 “정식 가상자산사업자로서 특금법에 따른 자금세탁방지와 고객확인제도를 통해 준법 체계를 강화해나갈 것”이라며 “가상자산사업자가 거래인의 실명정보를 수집토록 하는 트래블 룰 합작법인 코드(CODE)로 내년 3월 예정된 트래블 룰 대응에도 전력을 다할 것”이라고 밝혔다.

