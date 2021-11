애플, 아이폰 해킹 프로그램 판매한 이스라엘 기업 고소

[아시아경제 권재희 기자] 애플이 아이폰 해킹 프로그램을 개발해 판매한 이스라엘 기업 NSO를 고소했다.

23일(현지시간) CNBC에 따르면 이날 애플은 캘리포니아 북부 연방법원에 아이폰 해킹 프로그램 '페가수스'를 개발해 판매한 이스라엘 기업 NSO를 고소했다. 애플은 법원에 제출한 소장에서 NSO그룹에 대해 애플 소프트웨어 및 서비스, 기기사용을 영구히 금지해달라고 요청했다. 또한 애플은 7만5000달러(약 8900만원) 이상의 손해배상도 요구했다.

올해 초 국제앰네스티는 '페가수스'라는 이름의 NSO그룹이 개발한 악성코드에 감염된 언론인과 인권변호사의 최신형 아이폰이 발견됐다고 밝힌 바 있다. 국제앰네스티는 올해 초 해킹된 아이폰12를 발견했고, 전화번호 5만개의 유출이 있었던 것으로 밝혀졌다.

애플이 캘리포니아 북부 연방법원에 제출한 소장에 따르면 페가수스 사용자들은 아이폰 소유자의 활동을 원격으로 감시할 수 있었던 것으로 드러났다. 또한 이메일, 문자메시지, 브라우징 기록 수집은 물론 기기의 마이크와 카메라까지 접근할 수 있었던 것으로 파악됐다.

애플은 "NSO그룹 소프트웨어가 문자메시지를 통해 악성코드가 전달되는 '제로-클릭' 공격으로 아이폰의 개인 데이터에 접근할 수 있었던 것으로 파악됐다"며 "현재 이같은 결함은 고쳤다"고 밝혔다.

애플은 이번 소송을 통해 피해액인 7만5000달러(약 8900만원) 뿐 아니라 1000만달러를 디지털 감시와 싸우는 단체에 기부하겠다고 밝혔다.

NSO그룹은 성명을 통해 "고객들이 사용하는 NSO그룹의 기술 덕분에 전 세계에서 수천 명의 생명을 구할 수 있었다"며 "우리는 소아성애자, 테러리스트 등과 맞서 싸울 합법적인 도구를 제공한다"고 주장했다.

한편 미 상무부는 이달 초 NSO그룹을 블랙리스트에 올려 미국 기술을 사용하는 것을 금지한 바 있다.

