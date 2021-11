중소형 공공지원 민간임대주택 ‘시흥 장현 서희스타힐스’ 23일 임차인 공고 게시

‘시흥 장현 서희스타힐스’가 23일 임차인 모집 공고를 게시했다고 밝혔다.

시흥 장현 서희스타힐스는 보금자리 장만에 어려움을 겪고 있는 청년·신혼부부 지원을 강화한 공공지원 민간임대주택이다.

공공지원 민간임대주택은 시세 대비 저렴한 임대료 책정을 통해 10년까지 주거기간을 보장 받는 기존 민간임대 제도의 장점은 살리고 주거지원 계층에 대한 공적지원은 강화한 주거 패러다임으로 공공과 민간의 시너지 효과를 창출하는 솔루션으로 평가 받고 있다.

이에 시흥 장현 서희스타힐스 역시 무주택자 우선 공급물량의 20% 이상은 평균소득 120% 이하, 만 19~39세 청년, 혼인기간 7년 이내 신혼부부에게 배정해 주거 안정성을 높일 계획이다.

광명, 안양, 판교, 안산 등 수도권 서남부의 주요 도시를 연결하는 경기도 시흥 장현지구 최중심지인 시흥장현 일원에 신규 공급되는 시흥 장현 서희스타힐스는 74㎡ A/B과 84㎡ A/B/C 등 전 세대 5가지 중소형 타입, 총 887세대로 구성된다.

2021년 시공능력평가에서 23위에 오르며 주택시장에서 높은 인지도와 신뢰도를 축적하고 있는 서희건설의 책임 시공이 예정된 시흥 장현 서희스타힐스의 입주 자격은 19세 이상 무주택 세대 구성원으로 청약통장 관계없이 청약이 가능해 더욱 많은 사람들에게 공공지원 민간임대주택의 혜택이 돌아갈 것으로 보인다.

시흥 장현 서희스타힐스는 임대차 계약 갱신 시 5% 이내에서 임대료가 증액돼 부담감을 낮췄으며 무주택 세대주 세액 공제가 제공돼 절세 효과를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 시세 대비 95% 이하로 초기 임대료가 적용된다.

단지 인근 장현 상업지구와 시흥 능곡지구를 아우르는 더블생활권을 갖춰 우수한 정주 여건을 완비한 시흥 장현 서희스타힐스는 단지 바로 옆 가온 초?중교와 단지 내 국공립어린이집 유치 예정으로 안심 학세권을 형성했으며 인근에 장곡역(예정), 월곶-판교선(예정), 신안산선(예정) 등이 확충될 계획으로 향후 사통팔달의 쾌속교통망이 구축돼 더욱 편리한 생활 환경을 누릴 수 있다.

또한 시흥 장현 서희스타힐스 주변에 근린공원과 군자산이 펼쳐져 청정 자연과 함께 하는 일상을 만끽할 수 있으며 단지 내에 다양한 부대시설이 마련돼 원스톱 라이프를 실현한다.

입주민의 안전과 쾌적한 생활을 고려해 주차공간 전체를 지하화한 지상에 차 없는 공원형 아파트(근린생활시설 제외)로 조성되는 단지 내에는 주로 대단지 아파트에서만 볼 수 있던 실내골프연습장, 휘트니스센터, 주민카페, 키즈앤맘스센터 등 여유로운 여가생활을 위한 다양한 커뮤니티 시설이 들어설 예정이다.

단지는 선호도 높은 판상형에 남향 위주 배치를 통해 주거 만족도를 높였으며 4베이(일부 세대 제외) 혁신 설계를 적용해 개방감을 높인 가운데 채광과 통풍을 높였다.

