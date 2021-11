‘캐시워크’ 넛지헬스케어, 3분기 매출 146억…“역대최대”

[아시아경제 김희윤 기자] 건강관리 앱 '캐시워크'를 운영하는 헬시테크 플랫폼 넛지헬스케어는 3분기 매출 146억원을 기록하며 올해 누적 매출 391억원을 달성했다고 23일 밝혔다.

넛지헬스케어의 올해 3분기 연결기준 매출은 전년 동기 대비 약 61% 증가한 146억원, 영업이익은 약 154% 증가한 28억원이다. 2016년 법인 설립 이후 단일 분기 기준 최대 실적이다.

주력 사업인 건강관리 앱 캐시워크의 안정적인 매출 견인과 운동뿐만 아니라 식습관 관리까지 아우르는 통합 디지털 헬스케어 기업 도약을 목표로 3분기에 집중한 사업 다각화 등이 원인이 됐다고 회사 측은 설명했다.

나승균 넛지헬스케어 대표는 "법인 설립 이래 역대 최대 분기와 누적 실적을 기록했다"며 "건강관리 습관화라는 넛지헬스케어만의 기업 철학을 바탕으로 앞으로도 주력 사업과 신사업 간 긍정적인 시너지를 꾸준히 강화해 나가겠다"고 말했다.

