정부, 美 비축유 공동방출 동참…구체적 규모는 추후 결정

[아시아경제 이지은 기자] 정부는 24일 미국이 제안한 비축유 공동방출에 동참하기로 결정했다고 밝혔다.

이번 비축유 방출에는 미국을 비롯해 한국, 일본, 인도 등 주요 경제권 국가들이 참여하며, 방출물량 및 시기 등 구체적 사항은 향후 미국 등 우방국과 협의해 결정한다.

정부는 "최근 급격하게 상승한 국제 유가에 대한 국제 공조 필요성, 한미동맹의 중요성 및 주요 국가들의 참여여부 등을 종합적으로 고려해 미국의 비축유 방출 제안에 동참했다"고 이유를 밝혔다.

구체적인 비축유 방출 규모, 시기, 방식 등은 추후 정해질 예정이나, 과거 국제공조에 따른 방출 사례와 유사한 수준에서 결정될 것으로 예상된다. 지난 2011년 리비아 사태 때는 당시 비축유의 약 4% 규모를 방출한 바 있다.

이 경우, 국내 비축유는 국제에너지기구(IEA) 국제기준에 따라 100일 이상 물량을 보유할 수 있어 비축유를 방출하더라도 비상시 석유 수급에는 영향이 없을 것으로 정부는 예상했다.

