[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남의 한 경찰서 현직 경찰관이 신입 여경을 성추행했다는 의혹이 제기돼 직위해제 됐다.

23일 전남경찰청에 따르면 경찰은 성추행 혐의를 받는 모 경찰서 소속 A 경위를 직위해제하고 조사 중이다.

A 경위는 상급자 지위를 이용해 피해자를 성추행하고 심야에도 여러 차례 부적절한 내용으로 연락한 것으로 알려졌다.

경찰청 인권침해 사건 진상조사팀은 정확한 사건 경위를 조사 중이다.

경찰은 진상조사 후 성추행 여부에 따라 A 경위를 징계위원회에 회부하고 사법 절차를 밟을 방침이다.

