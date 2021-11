음성 기업복합도시, ‘음성 푸르지오 더 퍼스트’ 공급

최근 신도시나 택지지구, 도시개발사업 등에서 처음으로 분양되는 단지가 높은 청약경쟁률을 기록고 있다. 마수걸이 분양단지는 ‘최초’라는 상징성과 희소성을 동시에 갖추고 있어 수요자들의 인식을 선점할 뿐 아니라 공급자 입장에서도 지역 첫 분양인 만큼 상품 완성도에 신경을 쓰기 마련이다. 이러한 이유로 최초 분양 단지는 지역의 리딩단지로 관심을 모으며 좋은 성적을 거두고 있다.

이렇듯 마수걸이 분양 단지의 인기가 높은 가운데, 충북 음성군에 조성되는 음성 기업복합도시에도 오는 12월 첫 번째 아파트가 분양을 앞두고 있다. 대우건설의 ‘음성 푸르지오 더 퍼스트’ 단지는 음성 기업복합도시 내에 들어서는 첫 민간분양 아파트이자 음성 내 약 10년 만에 공급되는 1군 브랜드 아파트다.

음성 푸르지오 더 퍼스트가 들어서는 음성 기업복합도시는 충북혁신도시 이상의 가치를 지녔다고 평해지는 곳으로, 음성 내 구도심과 신도시인 충북혁신도시를 잇는 중심에 위치해 있다. 전체 면적 200만 3.579㎡의 토지 분양을 모두 마쳤으며, 이미 계약을 체결한 다수의 기업과 5,000여 세대 규모의 브랜드 아파트 타운이 한데 조성된다.

특히 음성 기업복합도시에는 이제껏 음성에서 찾아볼 수 없었던 1군 브랜드타운이 조성될 계획이다. 공동주택용지 6개 블록 중 3개 블록에 푸르지오, 자이(예정) 등 주택시장에서 인지도 높은 1군 건설사의 브랜드 아파트가 들어설 계획으로, 음성 최초의 브랜드 타운이 조성된다. 전체 규모만 해도 약 5,000세대에 달하는 만큼 향후 음성을 대표하는 핵심주거지로 거듭날 전망이다.

이러한 음성 기업복합도시 가운데서도 음성 푸르지오 더 퍼스트 단지가 들어서는 B3블록은 중심상업지구와 가까워 상업, 문화 등 다양한 생활 인프라를 이용할 수 있으며 자연녹지도 인접해 있다.

교통여건으로는 인근에 위치한 중부고속도로, 평택제천고속도로를 통해 서울 도심까지 진입할 수 있으며, 국도21호선, 국지도82호선 등을 통해 인근 지역으로의 접근도 용이하다. KTX 오송역, 충북선 음성역, 청주국제공항 등 광역교통망도 갖춰져 있다.

한편, 음성 푸르지오 더 퍼스트는 지하 2층~지상 29층, 총 1,048세대로 조성된다. 전용면적별로 ▲74㎡A 155세대 ▲74㎡B 51세대 ▲84㎡A 426세대 ▲84㎡B 208세대 ▲84㎡C 50세대 ▲110㎡A 79세대 ▲110㎡B 79세대 등의 중대형 타입으로 구성된다.

12월 분양 예정인 음성 푸르지오 더 퍼스트의 견본주택은 충북혁신도시에 들어설 예정이다.

