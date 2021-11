전남도교육청, 남도민주평화길 자료집 발간

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 역사 민주시민교육 체험학습 자료집 ‘남도민주평화길, 여수·강진·장성 편’을 발간해 내년 2월 해당 지역 내 각급 학교 및 교육지원청에 보급할 예정이다.

22일 전남도교육청에 따르면 교원과 역사전문가 13명의 집필진이 참여해 지난 10월 완성한 이 자료집은 ▲전라도 정신과 민주시민 정신 ▲지역의 역사 개관 ▲독립의 길 ▲평화의 길 ▲민주의 길 ▲지역을 빛낸 인물로 구성됐다.

주요 내용은 ▲동학농민전쟁 ▲한말의병 ▲일제강점기 독립운동 ▲분단과 한국전쟁 ▲4·19혁명 ▲5·18민주화운동 ▲6·10민주화운동 등 근·현대사 주요 사건 등에서 올바른 역사관을 확립해 민주시민 의식을 함양할 수 있도록 꾸몄다.

또 독립·평화·민주의 길을 따라 체험루트 만들기, 활동지, 체험활동 TIP 등의 학습자료를 함께 수록해 체험학습에 직접 활용할 수 있도록 현장감을 높였다.

아울러 교사와 학생이 직접 수정·가공해 활용할 수 있도록 업무포털 업무DB에 한글파일을 탑재했다.

특히 여수 편 집필은 지난 6월 29일 ‘여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복에 관한 특별법’이 국회를 통과하기 전부터 여순사건의 역사적 장소와 사실들을 담아냈다.

이병삼 민주시민생활교육과장은 “이 자료집은 학생들이 삶의 터전에서 마주하는 역사적인 사실을 통해 민주시민 정신의 가치를 찾아 교육할 수 있다는 점에서 기존 자료와 차별화했다”며 “내년에는 순천, 광양, 고흥, 함평, 영암, 담양 편을 개발할 예정이며, 향후 연차적으로 22개 시·군의 모든 자료집을 개발하겠다”고 말했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr