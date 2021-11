[아시아경제 오주연 기자] 모바일 게임 기업 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 160,000 전일대비 8,500 등락률 -5.04% 거래량 1,105,059 전일가 168,500 2021.11.22 15:30 장마감 관련기사 NFT 없이도 '훨훨' 크래프톤, 공모가 '벽' 넘어 신고가[비트코인 비틀기] NFT는 열풍을 일으킬 만큼 가치 있을까컴투스, 100억원 규모 자기주식취득 신탁계약 해지 결정 close 가 그룹사 경쟁력을 높이고 연구 개발 환경을 조성하기 위해 신사옥 건립을 추진한다고 22일 밝혔다.

이날 컴투스는 공시를 내고, 부동산 개발기업 트윈웍스PFV 주식 2327만5000주를 1559억원에 취득하기로 했다고 이날 공시했다. 양수목적에 대해 회사 측은 "업무 공간 확보 및 투자수익 제고"라고 설명했다.

신사옥은 서울 중구 을지로3가 약 1만㎡ 대지에 연면적 10만㎡ 이상 규모로 건설된다. 컴투스는 2026년에는 그룹사 전체가 이 건물에 입주할 계획이라고 설명했다.

