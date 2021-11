與 "딱하다" "초대형 방송사고"…尹 '2분 침묵' 맹비난

尹, 생방송 중 프롬프터 작동 안 해 '두리번' '헛기침'

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 생방송 도중 프롬프터가 작동하지 않아 2분가량 침묵하는 해프닝이 벌어진 가운데, 여권 인사들은 "프롬프터 없이는 말 한마디 못한다"며 공세에 나섰다.

윤 후보는 22일 오전 서울 광진구 그랜드워커힐서울에서 열린 '글로벌리더스포럼 2021' 행사에서 기조연설을 위해 연단에 올랐다.

그러나 프롬프터가 작동하지 않아 연설을 시작하지 못하고 두리번거리거나 헛기침을 하는 모습을 보였다. 결국 윤 후보는 2분여가 지난 뒤 프롬프터가 작동하자 연설을 시작했다.

여권은 즉각 윤 후보를 향해 비난을 쏟아냈다. 이재명 더불어민주당 대선후보 선거대책위원회(선대위) 공동선대위원장인 김상희 의원은 페이스북에 "프롬프터 없이는 한마디도 안 나오는 윤석열 후보. 딱합니다"라는 글을 남겼다.

백혜련 민주당 최고위원도 관련 기사를 공유한 뒤 "프롬프터 없이는 연설도 하지 못하는 이런 분이 대통령 후보라니"라며 비난했다.

최민희 전 의원은 윤 후보의 침묵을 '초대형 방송사고'라고 규정하면서 "윤석열 1분30초간 멍. 프롬프터가 안 올라와서라니. 남자 박근혜 같음. 주변엔 최순실이 그득그득"이라고 비꼬았다.

한편, 윤 후보는 이날 연설에서 취약계층 복지 강화, 지도자 리더쉽, 국민과의 소통, 국제사회와의 협력 등과 관련해 정책 비전을 발표했다.

