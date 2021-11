[아시아경제 이이슬 기자] 심상정 정의당 대선후보가 SBS 예능 '워맨스가 필요해'에 출연한다.

SBS는 22일, 4선 중진의 21대 국회의원이자 최근 정의당 대선후보로 선출된 심상정이 SBS 예능 프로그램 '워맨스가 필요해'에서 '며느리 워맨스'를 선보인다고 알렸다.

여성들의 특별한 우정을 그리는 관찰 예능 '워맨스가 필요해'에서 심 후보는 첫째, 셋째 며느리 사이에 낀 둘째 며느리로서의 모습을 공개한다.

또한 자신을 주부로 케어해주는 남편과 티격태격 '동상이몽' 결혼 생활도 공개한다고 SBS는 전했다.

심 후보의 출연분은 12월 중 방송될 예정이다.

