효성해링턴 플레이스 안성 공도, '2022 미래건축문화대상' 수상

- 아파트 부문 대상 수상, 선유도시개발㈜ 시행, 진흥기업㈜ 및 효성중공업㈜ 시공

- 경기도 안성시에 지하 2층~지상 20~29층 규모 공동주택 총 705세대 건립

대신이엔디그룹 자회사인 선유도시개발㈜(회장 문길주)가 시행하고 진흥기업㈜, 효성중공업㈜가 시공하는 '효성해링턴 플레이스 안성 공도'가 '2022 미래건축문화대상' 아파트 부문 대상을 수상했다.

국토교통부, 환경부, 대한건설협회, 한국주택협회, 대한주택건설협회에서 후원하는 '미래건축문화대상'은 4차 산업혁명 시대에 건설 산업이 지속적으로 국가 경제에 기여하는 중요한 산업으로 자리매김한 가운데, 시대 변화에 부응하고 안전하며 스마트한 주거공간을 제공하는 건설사들을 발굴 및 격려하기 위해 제정됐으며, 전국의 모든 아파트, 오피스텔, 복합상업시설 등 다양한 부문에서 평가와 경쟁을 통과한 기업에게 수상의 영예가 주어진다.

이 중 아파트 부문에서 대상을 수상한 '효성해링턴 플레이스 안성 공도'는 서울 접근성이 우수한 안성IC와 경기 남부 최대 규모의 복합쇼핑시설로 자리잡은 스타필드 안성이 가까이 위치해 있다.

시공을 맡은 진흥기업㈜, 효성중공업㈜의 브랜드 '해링턴 플레이스'는 2020 소비자 선정 최고의 브랜드 대상, 2019 한국소비자협회 최고의 브랜드 대상, 2018 서울시 환경상(조경생태분야) 최우수상, 2017~2018 한국의 가장 사랑받는 브랜드 대상, 2016 친환경건설 산업대상 국토교통부 장관상 수상 등을 기록한 프리미엄 주거 브랜드이다.

특히 '해링턴 플레이스'는 입지가 뛰어난 수도권과 지방 대도시를 중심으로 공급에 나서 우수한 분양 성적을 거둬온 바 있으며, 연이은 부동산 대책 발표 및 코로나19 여파 등 불안한 시장 여건에서도 꼼꼼한 입지선택은 물론 차별화된 단지설계와 커뮤니티, 조경, 향상된 시스템 및 마감재, 주거 서비스 등에서 높은 상품의 완성도를 통해 소비자들의 선호도와 만족도를 충족시키며 브랜드 가치를 높이고 있다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr