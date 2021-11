"韓 여성, 주변 신경 안써" NYT도 주목한 '헤어롤' 문화, 어떻게 생각하십니까

길거리 헤어롤 문화 집중조명

"꾸밈 사적이라고 생각한 과거 여성들과 달라"

국내서는 연예인도 하고 나올 만큼 보편화된 문화

이정미 헌재소장 권한대행 헤어롤 화제 되기도

[아시아경제 임주형 기자] 머리 스타일의 볼륨감을 높여주는 '헤어롤'을 한 채 거리를 활보하는 여성들은 이제 국내 어디서든 흔히 볼 수 있다. 이 독특한 문화는 미국 유명 일간지 '뉴욕 타임스(NYT)'에 소개될 만큼, 한국을 넘어 전 세계에서 큰 화제가 되고 있다. 그러나 헤어롤을 바라보는 시민들의 시선은 여전히 서로 엇갈린 상태다. 실용성과 개성을 한 번에 잡은 우리만의 독특한 문화라는 긍정적 의견이 있는가 하면, "민망하다"며 부정적인 반응을 보이는 이들도 있다.

◆NYT도 관심…韓 문화 아이콘 된 헤어롤

헤어롤은 원래 집안, 미용실 등 실내에서 주로 이용하는 미용도구였다. 그러나 수년 전부터 길거리, 공공장소, 회사 사무실 등 바깥에서 헤어롤을 하는 여성들이 늘어나더니, 이제는 '헤어롤 패션'도 일상의 일부가 됐다.

이 독특한 문화는 해외 유력 매체들의 이목을 끌기도 했다. 'NYT'는 21일(현지시간) 낸 기사에서 한국의 헤어롤 문화에 대해 상세히 보도했다.

이 매체는 "과거 한국 여성들은 꾸밈에 대해 사적이고, 남성의 시선으로부터 숨겨야 하는 행위로 생각했었다"며 "하지만 젊은 여성들은 이제 주변의 시선을 그리 신경쓰지 않는다"라고 평했다. 또 일반인 여성뿐 아니라 연예인, 가수 등 유명인들 또한 자주 헤어롤을 한 모습을 공개한다고 전했다.

실제 국내에서는 사회관계망서비스(SNS) 및 방송 프로그램에서 헤어롤을 착용한 여성 연예인들이 자연스럽게 등장한다. 헤어롤은 매스컴에서도 거리낌없이 나올 만큼 일상적인 문화가 된 것이다.

헤어롤 패션이 역사적인 날의 주역으로 떠오른 적도 있었다. 지난 2017년 3월10일 박근혜 전 대통령의 탄핵심판 선고일 당시 이정미 헌법재판소장 권한대행이 머리에 헤어롤 두 개를 달고 출근한 모습이 포착되면서 화제가 됐다.

이 권한대행은 이날 재판 준비를 위해 출근 시간을 30분가량 앞당긴 것으로 전해졌다. 바쁜 일정에 긴장감까지 겹쳐 머리에 달아뒀던 헤어롤을 미처 떼지 못한 것이다.

당시 이 모습을 본 시민들은 "인간적이다", "근면한 직업인의 면모"라며 찬사를 보냈다. 전여옥 전 새누리당(국민의힘 전신) 의원은 이 권한대행의 모습을 두고 "이것이 바로 일하는 여성의 진짜 모습이다. 정상적인 여성은 이렇게 일한다는 것까지 보여줬다"라며 개인적인 감사를 표하기도 했다.

◆"내 시간 알뜰하게 쓰자는 것" vs "상황에 맞는 예의 있는데"

한국 여성의 새로운 모습을 대변한다는 평가를 받는 헤어롤이지만, 일각에서는 부정적인 의견도 적지 않다. 지난 2019년에는 한 대학 신학과 교수가 강의 중 헤어롤을 하고 수업을 듣는 여학생을 향해 "이런 모습은 외국에서는 매춘부나 하는 짓"이라며 폭언을 했다가 파문이 일었다. 사건이 벌어진 대학 총학생회 측이 교수의 발언을 규탄하는 대자보를 붙이는 등 논란이 확대되기도 했다.

길거리 헤어롤에 대한 시민들의 의견은 여전히 엇갈린 상태다. 실용적이라는 옹호가 있는가 하면, 예의에 어긋난다는 지적도 나온다.

20대 여성 직장인 A씨는 "헤어롤을 머리에 붙인 뒤 효과가 나타나려면 적어도 10~15분은 기다려야 하는데, 그 시간을 집안에서 허비하는 게 말이 되나. 그게 훨씬 미련한 행동 아닌가"라며 "오히려 시간도 알뜰하게 쓰고 자기관리도 철저히 하는 태도라고 봐야 한다"라고 주장했다.

또 다른 회사원 B(29)씨 또한 "예전에는 길거리에서 헤어롤을 붙이고 다니는 사람들을 보면 어색한 게 있었는데, 이제는 아무렇지도 않더라"라며 "헤어롤을 한다고 다른 사람에게 피해를 주거나 불쾌감을 일으키는 것도 아닌데 논란이 될 게 아니라고 본다"고 말했다.

반면 50대 C씨는 "바깥에서 머리에 뭘 붙이든 크게 상관은 없다. 하지만 상황에 맞는 예의라는 게 있지 않나"라며 "직장이나 학교같은 장소에서 헤어롤을 하고 돌아다니면, 본인은 편할 지 몰라도 상사나 선생님들의 시선이 곱지만은 않을 거다. 일이나 공부가 아니라 다른 일에 관심이 쏠려 있다는 인상을 굳이 줄 필요가 있나"라고 지적했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr