소프텍 코퍼레이션, 뷰티베이커리와 LOTT 토큰 프라이빗 세일 진행

[아시아경제 유현석 기자] 소프텍 코퍼레이션(Softec Corporation)이 뷰티베이커리와 함께 유럽, 일본을 포함한 해외에서 ‘LOTT 토큰’의 프라이빗 세일(private sale)을 진행한다고 22일 밝혔다.

블록체인 플랫폼과 IT 솔루션 개발 전문회사인 소프텍 코퍼레이션은 뷰티베이커리와 공동으로 케이뷰티(K-BEAUTY), 케이팝(K-POP)에 NFT와 메타버스 기술을 접목시킨 블록체인 플랫폼 신사업 ‘LOTT 프로젝트’를 추진하고 있다.

싱가포르에 설립된 소프텍 코퍼레이션은 NFT, 빅데이터, 인공지능(AI), VR/AR 등 4차 산업 혁명 기술을 보유한 기업으로 현재 블록체인 기반 플랫폼 ‘LOTT 프로젝트’를 뷰티베이커리와 협력해 개발 중에 있다. ‘LOTT 프로젝트’는 케이뷰티, 케이팝 상품 및 다양한 분야와 연계된 NFT 콘텐츠를 블록체인 기반 결제 시스템을 활용해 ‘LOTT 토큰’을 결제수단으로 하는 플랫폼이다. ‘LOTT 토큰’은 LOTT 플랫폼뿐만 아니라 연계된 메타버스 생태계에서 결제 수단으로 사용되고 향후 제휴를 통한 외부 오프라인 매장 등에서 사용이 가능하게 될 예정이다.

뷰티베이커리는 ‘LOTT 프로젝트’ 성공과 ‘LOTT 토큰’ 거래 활성화를 위해 국내외 다수의 기업과 파트너십을 맺고 공동으로 사업을 진행 중에 있다. 지난 7월 엔터테인먼트기업 제니스씨앤엠 주식을 인수해 케이팝 메타버스 콘텐츠를 다수 확보했다. 또 지난 10월 일본 시장 진출 교두보 확보를 위해 일본 굴지의 온라인 쇼핑몰 기업 넷프라이스와 업무 제휴 협약을 체결한 바 있다. 최근에는 세계적 스위스 명품 시계 브랜드 티토니(TITONI)와 태국 실크로 유명한 짐 톰슨(JIM THOMSON)과 업무 협약을 체결했다.

소프텍 코퍼레이션 관계자는 “‘LOTT 토큰’의 잠재적 경제 가치를 ’LOTT 프로젝트’ 홈페이지를 통해 확인한 투자자들 중심으로 프라이빗 세일에 대한 문의가 끊이지 않고 있다”며 “뷰티베이커리와 긴밀하게 협업해 ‘LOTT 프로젝트’가 성공적으로 완성될 수 있도록 역량을 집중하고 있다“고 밝혔다.

한편 지난 8일 뷰티베이커리는 블록체인 플랫폼 사업 강화를 위해 반려동물 게임에 NFT를 접목한 개발사 케스마이를 인수한 바 있다.

