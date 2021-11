에듀윌 러닝큐브 김포점, 공인중개사 수험생 위한 프리미엄 학습 서비스 무료 제공

종합교육기업 에듀윌(대표 박명규)이 공인중개사 수험생을 위한 무료 학습 공간을 제공하고 있다고 밝혔다.

에듀윌이 지난 9월 오픈한 에듀윌 러닝큐브 공인중개사학원 김포점은 자기주도적 학습을 원하는 수험생에게 필요한 학습 공간을 무료로 제공하는 프리미엄 학습관이다. 쾌적한 학습 공간을 제공하는 것은 물론, 특강과 설명회 등 학습에 필요한 다양한 서비스까지 무료로 이용할 수 있다.

에듀윌 공인중개사 온라인 유료 회원이라면 누구나 100% 무료로 이용할 수 있다. 에듀윌 공인중개사 온라인 유료 강의를 수강 중인 회원은 1일 최대 4시간, 주 3회까지 예약을 통해 개인 학습을 하거나 온라인 강의를 수강하는 등 자유롭게 이용할 수 있다.

또한, 에듀윌 공인중개사 교재로 공부하고 있는 수험생들에겐 러닝큐브가 엄선한 합격 특강도 무료로 수강할 수 있다. 에듀윌 무료 회원으로 가입한 경우, 에듀윌 공인중개사 온라인 강의와 개인학습존을 무료로 이용해볼 수 있는 러닝큐브 체험 서비스를 신청할 수 있다.

에듀윌 러닝큐브 관계자는 “온라인 강의를 수강하거나 독학 중인 수험생들의 큰 고민 중 하나가 학습 장소다. 집중하기 좋은 환경을 찾는 것이 쉽지 않을뿐더러, 자기주도적 학습을 진행하면서 전문적인 지원도 받을 수 있는 공간을 찾기 어렵기 어렵기 때문이다. 에듀윌 러닝큐브는 이러한 공간을 무료로 제공하는 업계 최초의 서비스라 의미가 있다고 생각한다. 오픈 이후 진행한 특강이 연일 매진을 기록하거나, 많은 고객들이 서비스에 대해 감사의 마음을 전하기도 하는 등 러닝큐브와 같은 프리미엄 학습 서비스에 대한 수요를 직접 확인할 수 있었다”고 전했다.

