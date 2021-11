하나손보, 신차 구매 고객 위한 '신차교환보상보험' 출시

[아시아경제 오현길 기자] 하나손해보험은 신차 구매 고객을 대상으로 사고 시 신차 재구입 비용을 보장하는 '하나 신차교환보상보험'을 출시했다고 22일 밝혔다.

본인 과실 50% 이하의 차대차 사고 시 수리비용이 차량출고가액의 30% 이상 발생한 경우, 신차가액 교환비용(신차 재구입 비용)을 보상한다.

자동차보험 특약으로 가입하지 않고 단독으로 가입하는 보험으로, 신차 구입 후 이미 자동차보험에 가입했더라도 별도로 가입을 할 수 있다.

가입기간은 1년이며, 신차가액 3000만원 기준 보험료 2만1200원이다. 신차교환보상비용과 신차교환부대비용(취득세 등 차량등록비용 등)도 보장한다.

기존 자동차보험의 유사한 특약 가입 시 신차 기준이 최초 등록일로부터 6개월 이내 차량만 해당됐지만, 하나손보는 최초 등록일로부터 1년 이내 차량까지 가입대상을 넓혔다.

하나손보 관계자는 "다이렉트 자동차보험의 보험료 경쟁력 강화 뿐만 아니라 고객 니즈를 반영한 신상품을 지속적으로 출시할 것"이라고 말했다.

