EK그룹, 제5회 ‘키드키즈 콘테스트&콘서트’ 성료

교육전문기업 EK그룹(회장 이희주)이 지난 11월 12일 EK그룹 본사에서 ‘제5회 2021 키드키즈 콘테스트&콘서트’를 개최했다.

‘2021 키드키즈 콘테스트&콘서트’는 코로나19 팬데믹으로 지친 교사들을 위로하고자 ‘쉼’을 콘셉트로 진행됐으며, 다양한 이벤트를 통해 참가자 전원에게 선물을 증정하고, 오케스트라 공연으로 화려하고 아름다운 선율을 선사했다.

‘키드키즈 콘테스트’는 지난 2017년부터 매년 개최하는 키드키즈의 동영상 공모전으로, 교사가 지닌 역량을 인정해 재충전할 수 있는 기회를 제공하며 전국 어린이집·유치원 교사들의 사기를 증진시키고자 마련됐다.

올해는 교사와 아이들이 함께 키드키즈 창작동요를 부르거나 율동을 하고, 교사가 직접 촬영·편집한 영상을 응모하는 방식으로 진행됐다. 약 3만여 명의 회원들이 접수 및 투표에 참여하는 등 뜨거운 호응 속에 마감됐으며, 시상식에서는 대상 200만 원 등 총 1,000만 원의 상금과 부상, 상장이 주어졌다.

2부로 진행된 ‘키드키즈 콘서트’는 모스틀리 필하모닉 오케스트라(지휘자 박상현) 공연이 이어졌다. 스토리가 있는 클래식 공연으로 펼쳐졌으며, 뮤지컬배우 박소연, 테너 박지민, 바리톤·샹송가수 고한승, 베이스 최웅조의 음색이 한데 어우러진 시간이었다.

이희주 EK그룹 회장은 “올해는 무엇보다 선생님들의 쉼과 행복에 초점을 맞춰 준비했다. 단계적 일상회복에 따라 모처럼 함께 모인 자리에서 더욱 즐거운 시간이 되었길 바란다”며 “EK그룹은 앞으로도 대한민국 보육교직원 및 유아교육 교사들에게 힘과 위로를 줄 수 있는 다양한 방법을 모색하는 등 늘 든든한 서포터가 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 이번 콘서트는 코로나19 방역수칙을 철저히 지키며, 소수 인원만 모여 진행되었다. 이에 키드키즈는 보다 많은 회원들이 감상할 수 있도록 홈페이지에서 무료 온라인 콘서트를 재현할 예정이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr