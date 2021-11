[클릭 e종목]늘 선행 "가격조정 받았다"…삼바·SKC·리노공업·덕산네오룩스 등 추천

[아시아경제 이선애 기자] 삼성증권이 22일 추천 종목 10개 중 삼성바이오로직스·SKC·리노공업·덕산네오룩스를 신규로 추천했다.

이제 추천 종목 포트폴리오는 ▲업종 대표주 삼성전자, 삼성바이오로직스(신규), F&F ▲ 메타버스 네이버(NAVER), 하이브, 덕산네오룩스(신규), 리노공업(신규) ▲전기차 삼성SDI, 기아, SKC(신규) 등이다. 심텍과 LIG넥스원은 추천 후 각각 15.8%, 37%의 수익률을 내며 제외됐다. 코오롱인더와 롯데정밀화학은 추천 후 각각 -7.3%, -8.7% 등 손실 관리 차원에서 제외했다.

최근 테마주에 대핚 쏠림이 심하다고 하지만 돌이켜보면 시장에 쏠림은 늘 있어 왔다. 멀리 1990년대 말 닷컴 버블부터 2005~2007년 화학/철강/조선 등 경기민감주, 2010~2012년 차·화·정(자동차/화학/정유), 2015~2018년 바이오 랠리 등 시장의 쏠림과 주도주는 늘 있었다.

경기 민감주가 주도했던 2005~2007년, 2017~2018년 반도체 슈퍼 사이클은 지수가 레벨업된 시기이기에 시장에서 소외되는 투자자가 많지 않았다. 하지만 이번 주도주들은 대부분 중소형주가 많다 보니, 상대적으로 대형주 투자자들만 소외되는 양상이다.

최근 대형주 부진의 이유는 코스피의 내년 이익 전망치가 답보 상태읶 영향이 크다. 하지만 업종별로 살펴본다면, 시가총액 상위 반도체 2개 기업을 제외한 나머지 기업들의 이익 전망치는 꾸준히 상승하는 흐름이다. 즉, 지금 시장은 반도체 업체들의 22년 이익 전망치 하향이 시장의 이익 컨센서스를 왜곡한 영향이 크다.

삼성증권 투자정보팀은 "주식시장은 늘 선행하며 이러한 우려를 선반영해 코스피 주요 대형주들의 주가는 충분히 가격 조정을 받은 상황"이라며 "IT는 밸류에이션 매력으로 바닥을 확인했고, 바이오 기업들의 주가는 전 업종을 통틀어 올해 가장 성과가 나빴으며, 인터넷 기업들은 최근 메타버스로 새로운 기업 가치를 확장해 나가고 있다"고 설명했다. 이어 "여기에 내년에는 LG에너지솔루션이 상장되며 시총 상위 대형주 구성을 바꿀 가능성이 높다"면서 "보유 종목의 성장 그림이 변하지 않았다면, 조금 더 읶내심이 필요한 구간"이라고 강조했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr