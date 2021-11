전남대 문화관광경영학과, 관광산업 아이디어 공모전 우수상

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 전남대학교 학생들이 '2021 관광산업 일자리 창출을 위한 대학(원)생 아이디어 공모전'에서 우수상을 수상했다.

21일 전남대에 따르면 전남대 문화관광경영학과 학생팀(지도교수: 노은정)은 조선산업과 융합을 통한 관광산업 일자리 창출에 대한 주제로 우수상을 수상했다. 이들은 발전된 조선업과 크루즈산업의 융합을 제안하며 웨어러블 테크를 활용한 크루즈산업내 새로운 일자리 제안과 함께 응용방안 및 관광산업내 기대효과에 대해 발표했다.

(사)한국관광학회와 한국호텔업협회가 주관한 이번 공모전은 타 분야와의 융복합을 통한 관광산업 일자리 창출사례를 발표하는 자리로, 대학원생도 출전했다. 전남대 학생팀은 심은혜(20학번), 정유림(20학번), 김윤지(21학번), 홍보은(21학번) 등 저학년으로 구성돼 수상의 기쁨이 더했다. 이들은 11월17일 '2021 관광산업 일자리 박람회'에서 주제발표를 했으며, 한국관광학회장상을 받았다.

