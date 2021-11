21일 오전 6시부터 오후 9시까지 서울, 인천, 경기, 충남, 충북 등 5개 시도에 초미세먼지(PM2.5) 위기경보 '관심' 단계가 발령됐다.

환경부는 20일 이 같이 밝히며 이 기간 '비상저감조치'를 시행한다고 설명했다. 초미세먼지 비상저감조치가 발령된 것은 올해 하반기 들어 처음이다.

해당 지역은 20일 자정부터 오후 4시까지 초미세먼지의 일평균 농도가 50㎍/㎥를 초과했거나 주의보가 발령됐다. 21일도 일평균 50㎍/㎥를 초과할 것으로 예상된다.

