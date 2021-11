성북구·간송미술문화재단 '온라인 간송컬렉션 아카데미' 열어

11월17~12월15일 매주 수요일 오후 3시 유튜브 간송미술문화재단 채널 통해 간송 컬렉션의 역사적 의미와 가치에 대해 알아보는 기회

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)와 간송미술문화재단(이사장 전영우)이 공동으로 '간송 컬렉션 아카데미 (2)단원 김홍도'를 진행한다.

문화재청 ‘2021 생생문화재 사업’ 일환으로 마련한 이번 아카데미는 11월17일부터 12월15일까지 매주 수요일 오후 3시 유튜브 간송미술문화재단 채널에서 만날 수 있다.

이번 간송 컬렉션 아카데미는 '마상청앵'(보물)을 위시해 간송미술관에서 소장하고 있는 단원 김홍도의 작품을 통해 간송 전형필 선생이 수집한 문화재의 의미와 가치를 알리고 문화재 향유의 기회도 제공할 예정이다.

이번 간송 컬렉션 아카데미는 각 분야의 최고 전문가들을 초빙, 생생한 현장 강의로 기획됐으나, 코로나19 확산 방지를 위해 유튜브 간송미술문화재단 채널을 통해 강의 영상을 제공한다.

성북구는 올 상반기에 홍익대 부속 중학교 1학년 학생을 대상으로 자유학년제 수업 '간송 컬렉션-문화재, 과거와 미래를 잇는 연결고리' 프로그램을 진행한 바 있다. 미래 세대인 청소년에게 우리 문화유산의 미래 가치와 효용을 실제적으로 체험할 수 있는 기회를 제공해 많은 호응을 얻은 바 있다.

하반기에는 서울시립 성북종합노인복지관과 성북구 건강가정다문화가족지원센터에서 어르신과 다문화 가정을 대상으로 온·오프라인으로 '우리그림, 족자 만들기 체험 프로그램'을 진행했다. 사회적 약자와 함께하는 프로그램을 운영, 박물관의 공익적 가치와 사회적 소임을 실현, 문화 향유의 저변 확대에 기여했다.

이승로 성북구청장은 “간송 컬렉션 아카데미 단원 김홍도를 통해 성북구민은 물론 우리 문화재를 아끼고 사랑하는 많은 분들이 간송 전형필과 그의 소장품, 특히 단원 김홍도의 작품을 심도 있게 감상하고 이해할 수 있는 기회를 드릴 것”을 강조했다.

'간송 컬렉션 아카데미 (2)단원 김홍도'는 유튜브에서 ‘간송미술문화재단’을 검색하면 강의를 들을 수 있다. 문의는 간송미술문화재단 전화로 하면 된다.

□ 세부 강의 내용

제1강 ‘문화로 나라를 지키다 - 간송 전형필의 삶과 정신’(정병삼 숙명여대 명예교수)

간송 전형필은 풍부한 재력을 바탕으로 민족문화 수호 의지를 확립, 문예인을 지원하면서 익힌 빼어난 감식안으로 우리 문화재의 정수를 수집, 보존하는 데 온 힘을 쏟아 부었다. 혹심한 민족 말살 정책을 강행했던 일제강점기 우리 문화 수호를 위해 눈물 어린 노력으로 ‘문화보국’ 신념을 실천한 간송 전형필의 삶에 대해 강의한다.

제2강 ‘간송미술관의 단원콜렉션 ?간송, 단원을 주목하다’(이원복 전 국립중앙박물관 학예실장)

조선의 대표적인 화가들의 작품을 망라하여 수집한 간송 소장품이 가지는 역사적인 의미와 가치, 그리고 한국 미술사 연구에 기여한 업적을 살펴본다. 특히, 간송이 사랑하고 수집한 단원 김홍도의 다양한 그림들을 통해 새로운 시각으로 조선의 역사와 문화의 본질을 조망해 본다.

제3강 ‘단원 김홍도와 진경시대’(유봉학 한신대학교 명예교수)

단원 김홍도는 진경시대를 이끌었던 지식인들의 일원으로 당시 지식인 집단의 세계관, 인생관은 물론, 영·정조대의 예술론과 이상까지도 형상화하여 표현했다. 단원의 회화작품을 통해서 진경시대 회화의 특징은 물론 그가 창출해 낸 개성적 화풍과 예술세계를 확인한다.

제4강 ‘단원 김홍도와 인물 풍속화’(강관식 한성대학교 예술학부 교수)

단원 김홍도의 최고 성과는 인물풍속화라 할 수 있는데, 궁관에서부터 사농공상 남녀노소 전 계층에 걸친 삶의 모습을 생생하게 묘사하는 것은 물론 당시 시대적 요구를 형상화하여 ‘해학’, ‘풍자’, ‘재치’가 넘쳐나는 모든 사람이 좋아하는 작품을 남긴 것이다. 문화황금기 진경시대를 꽃피운 불세출의 천재 화가 김홍도의 풍속화에 대해 집중 조명한다.

제5강 ‘<마상청앵>의 가치와 의미’(탁현규 동덕여대 강사)

어느 화창한 봄날에 젊은 선비가 말에 올라 봄을 찾아 나섰다가 길가 버드나무 위에서 꾀꼬리 한 쌍이 화답하며 노니는 것에 넋을 빼앗긴 채 서서 바라보는 장면을 사생해 낸 단원 김홍도의 대표작 속으로 들어가 그 가치와 의미를 되새겨 본다.

