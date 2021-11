펫 박람회 간 尹 "개 식용 반대"…"'토리스타그램' 다시 여나" 묻자

"형사처벌·법제화, 국민적 합의 거칠 문제"

[아시아경제 나예은 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보는 19일 반려동물 산업박람회에 방문해 "개 식용에 반대한다"는 입장을 다시한번 강조했다.

윤 후보는 19일 오후 경기 고양시 킨텍스에서 개최 중인 대한민국펫산업박람회 '케이-펫페어'(K-PET FAIR)에 참석했다.

반려견 4마리와 반려묘 3마리를 기르는 것으로 알려진 윤 후보는 박람회 현장에서 마주친 반려견들을 끌어안고 쓰다듬으며 "이름이 뭐니"라고 묻고 직접 사료를 손으로 건넸다. 동행 청년의 반려견에게 증정품으로 받은 영양제를 선물하기도 했다.

이날 윤 후보는 '식용 개' 발언과 관련한 항의도 맞닥뜨렸다. 중년 여성 3명은 윤 후보를 뒤따르면서 "토리 아빠, 토리 친구들을 살려달라"며 "식용견이 따로 있냐"고 목소리를 높였다.

윤 후보는 펫페어 관람을 마친 후 기자들과 만나 "토론회 때 저는 '개 식용에 반대한다'고 분명히 말씀드렸고 형사처벌이나 법제화하는 것에 대해선 국민적 합의를 거칠 문제라고 했다"고 밝혔다.

반려동물을 키우는 사람들을 위한 정책을 구상하는지 묻는 질문에는 "지금도 우리가 등록제 실시하고 있는데, 반려동물 가족들은 아플 때 진료비가 많이 들어가서 부담이 많이 된다"며 "진료비 표준화를 추진해서 합당하게 예측가능한 진료비를 생각할 수 있게 한 다음, 잘 정착이 되면 이를 보험으로 진행할 수 있을 것이다. 지금은 등록제를 좀 더 철저하게 하고 수가를 표준화시키는 게 중요할 것"이라고 말했다.

그는 '개사과' 논란으로 중단된 '토리스타그램'을 다시 운영할 것인지 묻는 질문에는 "생각해 보겠다"고 말을 아꼈다.

윤 후보는 "이런 대규모 펫 박람회에 처음 오는데 즐겁고 행복했다"며 "우리 강아지들과 오려고 했는데 다른 분들께 폐를 끼칠까봐 함께 못 왔다"고 소감을 밝혔다.

한편 윤 후보는 당내 경선 TV토론에서 "(개 식용을) 개인적으로 반대한다. 그러나 국가 시책으로 하는 건 많은 분들의 사회적 합의가 있어야 하지 않나"며 "(개 식용은) 반려동물 학대가 아니라 식용개는 따로 키우지 않나"고 말해 논란을 빚은 바 있다.

