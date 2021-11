심상정 “정의당, 민주당 2중대 아냐”

"민주당 공약 대부분은 지적 소유권이 정의당에"

[아시아경제 임춘한 기자] 심상정 정의당 대선 후보는 19일 "정의당이 더불어민주당의 2중대가 아니다. 민주당이 정의당의 정책 2중대"라고 밝혔다.

심 후보는 이날 서울대학교 사회과학대 주최 토크콘서트에서 "민주당 공약의 대부분은 지적 소유권이 정의당에 있다"며 이같이 말했다. 이어 "제 별명 중 하나가 '정책 완판(완전판매)'"라며 "그렇기 때문에 저희는 모든 준비가 되어 있다"고 강조했다.

심 후보는 2030세대를 겨냥해 "이번 대선은 청년들이 정치에 밀고 들어와 미래로 향하는 전환의 계기를 만들어 주셨으면 좋겠다"며 이들의 정치 참여를 호소했다.

심 후보는 청년 세대 젠더 갈등에 대해서는 "정치가 그동안 방기해온 책임이 크다"며 "(기성 정치가) 제도·정책적인 노력을 회피하기 위한 방안으로 반페미니즘을 들고나왔다는 점에서 강력하게 유감을 표한다"고 말했다.

심 후보는 모병제 실시 공약에 대해 "그동안 청년 남성들의 표심을 공략하기 위해 냈던 다른 후보들의 어설픈 공약과는 질적으로 다르다"며 "이것은 남성 청년을 국방의 수단과 도구로만 취급해온 그동안의 정책에 대한 성찰이 담겨있다"고 설명했다.

심 후보는 남북관계와 관련해서는 "북한의 체제위협에 대한 우려를 불식시키고 (그들이) 먹고살 대책을 마련해야 한다"고 밝혔다.

