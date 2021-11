두산건설, 더제니스홀딩스에 경영권 매각…2500억 규모

[아시아경제 김흥순 기자] 두산건설이 국내 사모펀드(PEF) 운용사인 큐캐피탈파트너스 등이 최대 주주로 있는 투자목적회사 '더제니스홀딩스 유한회사'로 넘어간다. 두산그룹이 건설 자회사를 매각하게 되면서 구조조정 작업도 사실상 마무리될 전망이다.

두산중공업 두산중공업 034020 | 코스피 증권정보 현재가 24,050 전일대비 400 등락률 -1.64% 거래량 10,839,936 전일가 24,450 2021.11.19 15:30 장마감 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株"테슬라 손잡는다" 대규모 공급계약 ‘2차전지’ 극비리 재료株 close 은 19일 이사회를 열고 지분매각을 통해 두산건설의 경영권을 더제니스홀딩스에 넘기기로 했다고 공시했다. 더제니스홀딩스는 두산건설이 실시하는 제3자 배정 방식의 유상증자에 약 2500억원 규모로 참여해 두산건설 발행주식 총수의 54%를 확보하는 방식으로 경영권을 인수하게 된다.

두산건설은 이를 통해 재무구조를 대폭 개선하고, 두산중공업은 더제니스홀딩스가 개선된 재무구조를 토대로 두산건설의 가치를 끌어올려 이익을 실현하게 되면 지분 이익도 커질 것으로 기대하고 있다.

두산그룹이 두산건설을 매각하면 채권단과 맺은 재무구조 개선약정을 이행하는 마무리 단계를 끝내는 것과 다름없다. 산업은행과 수출입은행 등 채권단은 그간 두산중공업에 지속적으로 두산건설을 매각해 안정적인 현금 창출력을 확보하고 추가 지원 가능성을 차단할 것을 요구해왔다. 두산중공업은 매각 거래를 마무리한 뒤 두산건설을 계열회사에서 제외하는 절차를 진행할 계획이다.

한편 큐캐피탈은 중견기업(미드캡) 투자에 특화된 운용사다. 치킨 프랜차이즈 제너시스비비큐, 노랑통닭, 카카오VX 등이 대표적인 투자 포트폴리오다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr