지난해 전북 대기질 크게 개선

전북도 보건환경연구원, ‘2020년 전라북도 대기질 평가보고서 발표

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 지난해 전북의 대기질이 크게 개선된 것으로 나타났다.

전북도 보건환경연구원(원장 유택수)은 19일 ‘2020년 전라북도 대기질 평가보고서’를 통해 미세먼지(PM10), 초미세먼지(PM2.5), 오존(O3), 아황산가스(SO2), 이산화질소(NO2), 일산화탄소(CO) 등 2020년도 전반적인 대기질이 크게 개선되었다고 밝혔다.

특히 미세먼지(PM10)와 초미세먼지(PM2.5)는 각각 33㎍/m3, 20㎍/m3으로, 2019년도 PM10 43㎍/m3, PM2.5 26㎍/m3에 비해 모두 23% 이상 감소했다.

올해 10월 현재에도 미세먼지(PM10 32㎍/m3, PM2.5 18㎍/m3)가 지속적으로 개선돼 지난 2015년 이래 최저 농도를 보이고 있다.

미세먼지(PM10)·초미세먼지(PM2.5) 주의보와 경보 발령 횟수도 2019년 338회에서, 지난해 130회로 크게 감소했다.

2020년도 미세먼지 좋음 일수(PM10 30㎍/m3 이하)는 171일로, 지난해 108일에 비해 크게 늘었다.

또한 초미세먼지 좋음 일수(PM2.5 15㎍/m3 이하)도 141일로, 2019년 95일에 비해 늘었다.

올해 10월 현재 미세먼지(PM10) 좋음 일수는 156일로 지난해보다 15일 감소했지만, 초미세먼지(PM2.5) 좋음 일수는 148일로 7일 증가했다.

이와 함께 2019년에 비해 2020년 아황산가스(SO2)는 0.0032에서 0.0028ppm, 이산화질소(NO2)는 0.0122에서 0.0110ppm, 일산화탄소(CO)는 0.41에서 0.37ppm으로 개선됐다. 이는 전국 평균보다 낮은 수준이다.

오존(O3)의 경우 0.033에서 0.032ppm으로 약간 감소하고 오존 주의보 발령횟수도 2019년 32회에서 5회로 크게 줄었다. 다만, 전국 평균 수치 0.030ppm보다는 약간 높은 수준을 보였다.

보건환경연구원은 이같은 대기질 개선효과를 코로나19로 인한 중국의 산업활동 위축으로 국외 영향이 감소했고, 국내 양호한 기상여건 및 미세먼지 계절제 관리 등 저감대책이 복합적으로 작용한 것으로 분석했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr