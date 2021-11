친환경 아파트 '은파 오투그란데 레이크원'

은파호수공원이 눈 앞에 펼쳐지는 ‘은파 오투그란데 레이크원’ 11월 분양 예정

호수공원이 내려다 보이는 친환경 인프라를 갖춘 ‘은파 오투그란데 레이크원’이 11월 분양 예정이다. 제일건설이 전북 군산시 미룡동에 공급하는 전용면적 59~140㎡ 총 399가구로 구성된 단지다.

이 단지는 은파호수공원에 인접해 있는 곳으로 바로 호수공원조망이 가능하며 물가를 따라 늘어선 9km의 산책로를 이용하여 가벼운 조깅을 할 수 있다. 근거리에는 별빛다리, 유원지 등이 있어 다양한 여가활동도 즐길 수 있다. 또 주변에는 새들공원, 수송근린공원, 점방산, 장계산, 월명산 등이 있어 주목을 받는다.

단지 내부설계에도 친환경적인 요소를 가미했다. 미세먼지 유입을 차단하고 가정 내 청정한 공기질을 유지하기 위한 공동현관 에어샤워 시스템 및 최첨단 환기 시스템도 적용된다. 또 세대 내 조명의 밝기를 다양하게 조절할 수 있는 디밍시스템도 도입될 예정이다.

추가적으로 공간활용도를 극대화 한 ‘히든주방’을 설계해 요리공간과 가족공간을 분리하였다. 식사공간에서 또 다른 형태로 공간을 사용할 수 있고 희소성이 높은 펜트하우스, 저층세대에 테라스가 있다는 장점을 지녔다.

특화된 조경과 고급 커뮤니티시설도 마련된다. 단지 내에 생태연못과 중앙수공원, 잔디마당, 산책로, 어린이놀이터 등을 조성할 계획이다. 피트니스센터, 스크린골프연습장, 실내풋살장, 키즈플레이존, 게스트하우스, 셀프펫케어존 등도 커뮤니티시설 내에 들어선다.

또한 용문초, 금강중, 군산대 등이 가까워 교육환경도 우수하다. 은파앤츠밸리 및 마트 등 생활인프라도 잘 갖춰져 있는 편이다. 새만금북로, 공단대로, 월명로, 황룡로 등을 이용해 군산과 전주, 익산 등 주변 도심권으로 빠르게 이동할 수 있다.

특히, 군산지역은 ‘비규제지역’으로 전매제한이 없어 환금성이 좋다. 또 대출 규제 속에서도 최대 70%까지 대출이 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr