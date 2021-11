메타버스 플랫폼 게더타운 통한 ‘와인대학교’ 성료

- 홈술 문화에 알맞은 와인과 신개념 플랫폼 게더타운의 만남

- ‘대학’이라는 컨셉에 재미와 현장감 더해 참여자들의 호응 이어져

지난 11월 6일부터 10일까지 5일 간 브랜딩 컨설팅 에이전시 슬래시(Slash)는 메타버스 플랫폼 게더타운을 통해 진행된 와인대학교를 성황리에 마쳤다고 밝혔다.

이번 행사는 사전 신청자가 3,659명에 달해 모집 3일 만에 신청이 마감되었으며, 블로그를 비롯해 인스타그램 스토리와 포스팅 등 각종 SNS 채널 업로드 679건, 인증 이벤트 참여 332건 등 자발적인 참여 인증이 약 1,000건 이상인 것으로 집계됐다.

와인대학교는 코로나19 장기화로 홈술 문화에 알맞은 ‘와인’과 3차원 가상세계인 메타버스 플랫폼 ‘게더타운’이라는 신개념 플랫폼의 만남으로 행사 전부터 많은 관심을 모았다.

와인 초심자와 매니아, MZ세대, 메타버스 관여자 등 다양한 층을 아우르는 온라인 행사로, ‘대학’이라는 컨셉을 이용해 이에 맞는 귀엽고 아기자기한 디자인 요소와 재미 요소를 제공하여 와인대학교 세계관에 자연스럽게 몰입할 수 있도록 했다.

또한 큰 인기를 얻고 있는 텍스트북, 롱독, 아톰, 브레드 앤 버터 4개 와인을 메인으로 한 커리큘럼과 ‘카페 노티드 청담점’과 ‘레드텅 부티크 압구정 본점’의 오프라인 실제 매장을 구현해놓은 ‘노티드 도넛 상점’과 ‘레드텅 와인스토어’로 현장감을 더했다.

“어렵게만 느껴지는 와인을 친숙한 이미지로 만들어버리는 것 같아 흥미롭고 좋았다”, “미로와 방탈출 등 요소를 더해 재미있게 꾸며진 와인대학교를 돌아다니며 와인에 대한 여러가지 상식과 정보를 배울 수 있는 흥미로운 기획이었네요”라며 만족감을 드러내기도 했다.

와인대학교는 참여자들의 자발적인 인증, 바이럴로 입소문이 퍼지고 각종 미디어와 언론에 소개되면서 다수의 브랜드 협업과 강연 초빙 문의로 이어지기도 했다.

한편, 슬래시는 브랜딩 컨설팅 에이전시로 F&B를 기반으로 한 다양한 프로젝트를 기획하며 브랜드와 제품의 가치를 전하는 활동을 이어나갈 계획이다.

정진 기자 jung93@asiae.co.kr