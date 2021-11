캐롯손해보험, 국내 최초 자동사고인지 'AI사고케어' 런칭

중대 사고 발생시 사고 자동 인지 및 긴급 구조 가능

[아시아경제 기하영 기자]캐롯손해보험이 중대 사고를 자동으로 인지하고 긴급 구조가 가능한 'AI사고케어' 서비스를 선보인다고 19일 밝혔다. 자동차보험 업계에서 국내 최초로 도입되는 서비스다.

이 서비스는 캐롯 퍼마일 자동차 보험 가입자에게 지급되는 캐롯 플러그를 통해 사고 발생시 자동으로 긴급 연락과 구조 등의 출동 조치가 가능한 서비스다. 사고 발생시 플러그에 장착된 SOS 버튼을 누르면 사고 접수가 되는 기존 기능에 더해 진전된 고객 보호 기능을 제공하게 된 것이다. 특히 운전자가 중대 충돌 사고로 위급한 상황에 놓일 경우 자동사고 감지 기능을 통해 조력 받을 확률이 높아졌다.

AI사고케어는 캐롯 플러그에 내장된 각종 센서가 충격을 감지하고 사고 식별 알고리즘을 작동해 중대 사고 발생으로 확인될 경우 캐롯 고객 센터로 즉시 정보를 전달, 고객 연락 및 긴급 출동 등의 후속 조치를 진행하게 된다.

캐롯손해보험은 현재 시속 50킬로 이상의 중대형 사고의 경우 사고 인지 정확도를 최대 90% 이상으로 끌어올렸다. 또 경사고건에 대해서도 기술력 강화를 통한 사고 인지율 고도화를 위해 지속적으로 노력하고 있다.

캐롯손해보험 관계자는 "AI사고케어 서비스는 캐롯이 보험사라는 틀을 벗어나 IT기업으로서의 면모를 보여주는 상징적인 사례"라며 "앞으로도 IT기술력이 보험과 만나 보여줄 수 있는 새로운 고객 경험을 지속적으로 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr