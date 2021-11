새벽배송 인구, 5060세대 20% 넘었다

"딩동, 새벽배송 왔습니다"

코로나 2년차, 5060도 손가락 장보기

# 매일 퇴근하며 집근처 마트에서 장을 보던 김철규(53세)씨는 더이상 장을 보지 않는다. 코로나19를 틈타 처음 접한 새벽배송 서비스의 열성 팬이 됐다. 무거운 짐을 들 필요도 없고 꼭 사야 할 것들을 빼먹어 다시 장보러 가는 일도 없다. 이제 막 인터넷쇼핑을 시작한 친구들에게 새벽배송 서비스를 자랑하기도 한다. 김씨에게 새벽배송은 이제 생활의 일부가 됐다.

◆신선식품 새벽배송 5060이 클릭

19일 주요 신선식품 새벽배송 업체에 따르면 중장년 사용자 비중은 지난해 10%대에서 올해 20%대를 훌쩍 넘어섰다. 마켓컬리는 10월 기준 50대 이상 고객 비중이 22%에 달한다고 밝혔다. 중장년층 신규 가입자가 큰 폭 늘어난 결과다 .1년새 전체 고객 수가 119% 늘어난 반면 50대 이상 고객 수는 179% 늘었다. 오아시스마켓 역시 55세 이상 고객 비중이 지난해 10월 16.3%에서 올해 28.2%로 성장했다. 55~64세 고객은 지난해 12.6%에서 올해 19.8%로, 65세 이상은 3.7%에서 8.4%로 각각 증가했다.

매출 증가율에서도 50대 이상 중장년층의 약진이 두드러졌다. SSG닷컴 내 새벽배송의 경우 올해 1~10월 50대와 60대의 매출 신장률이 각각 56%, 61%에 달했다. 이 기간 전 연령대 매출 신장률(25%)을 크게 웃도는 수치다. 20~40대의 매출 신장률 16% 대비 크게 높다.

업계는 이같은 변화를 '코로나 2년차 효과'라고 진단했다. 비대면 트렌드가 본격화 되며 식재료에 이어 밀키트, 가정간편식(HMR) 등으로 상품들이 세분화 됐고 서비스 역시 중장년층이 이용하기 쉬워지며 사용자가 큰 폭으로 늘고 있다는 분석이다. 새벽배송 업계 관계자는 "기존 주요 고객층인 20~30대 외에 다양한 연령대가 온라인 장보기에 유입됐다는 점에서 긍정적으로 평가하고 있다"며 "유명 맛집 간편식(RMR), 샐러드뿐 아니라 반려용품, 뷰티 상품 등을 입점시키며 세분화된 고객층 공략에 힘을 쏟고 있다"고 말했다.

◆매월 3.4조원 온라인에서 쓴다

새벽배송뿐만 아니라 전체 온라인 쇼핑에서도 5060세대는 큰 손으로 떠오르고 있다. 통계청이 발표한 온라인쇼핑동향에 따르면 지난 9월 온라인쇼핑 거래액은 16조2151억원으로 전년보다 17.0% 늘며 역대 최대치를 경신했다. 상품군별로 보면 여행 및 교통 (40.0%), 음식서비스(36.8%), 가전·전자·통신기기(25.8%), 음·식료품(9.8%) 등에서 거래액이 늘었다.

모바일쇼핑 거래액은 11조7378억원으로 23.9% 증가했다. 온라인 쇼핑 거래액 중 모바일 거래액 비중은 72.4%로 집계됐다. 특히 음식서비스의 경우 배달 애플리케이션 등을 통한 모바일 거래액 비중이 97.0%에 달했다. 주요 온라인 쇼핑업체들에 따르면 5060세대들의 온라인 쇼핑 거래 비중은 약 21%로 매월 3조4000억원을 사용하고 있는 것으로 추정된다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr