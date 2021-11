"자주 모시고 싶은데" 김어준 부탁에…이준석 "저는 싫어요"

이준석, 김어준 부탁 모두 거절

김어준 "선대위 답변 줄 수 있는 사람이 이 대표 뿐"

[아시아경제 임주형 기자] TBS 라디오 '김어준의 뉴스공장'(뉴스공장)에 출연한 이준석 국민의힘 대표가 방송 진행자 김어준씨와 가벼운 신경전을 펼쳤다. 김씨가 "앞으로 자주 모시고 싶다"고 제안했지만 이 대표는 "저는 싫어요"라고 선을 그은 것이다.

18일 진행된 TBS '뉴스공장'에서 김씨는 이 대표에 대해 "국민의힘 대선에서 어떤 역할을 하실지 관심이 아주 높은 분"이라고 소개하며 지속적인 출연을 부탁했다. 그러나 이 대표는 "안 나올 거예요"라고 거절했다.

김씨가 재차 "자주 모셔야 될 것 같다"고 하자 이 대표는 다시 "안 나올 겁니다"라고 말했다.

그러나 두 차례 거절당했음에도 김씨는 이 대표 섭외를 포기하지 않았다. 인터뷰 말미에 김씨가 다시 "여러 언론을 평균적으로 출연하시지 않나"라며 "2주에 한번 정도는 모시고 싶다"라고 말하자, 이 대표는 "저는 싫어요"라고 답했다.

이 대표가 출연 요청을 계속 거부하자, 김씨는 "(국민의힘) 선거대책위원회(선대위) 구성과 관련해 답변을 줄 수 있는 사람이 이 대표 외에는 거의 없다"라며 "김종인 전 비대위원장이 전권을 쥐면 더더욱 그렇게 될 것 같은데"라고 거듭 방송 출연을 권하는 이유를 설명하기도 했다.

이 대표가 김씨의 섭외를 거부하는 이유는 과거 야당을 중심으로 불거진 '편파 방송' 논란을 의식한 것으로 보인다. 앞서 이 대표 또한 김씨 방송을 비판한 바 있다.

그는 지난 4월 "(여권이 말하는) 검찰개혁이 사실상 '조국 수호'고, 언론개혁은 사실상 '어준 수호'라고 보면 될 것"이라며 "김어준 못 잃어, 민주주의 못 잃어, 대한민국 못 잃어 수준의 신격화다. (뉴스공장이) 청취율 1위니까 신뢰 수호의 근거가 된다는 주장을 할 거면 '슈퍼챗(유튜브 등에서 구독자로부터 받는 유료 후원)' 세계 1위하는 방송은 참언론이겠다"라고 꼬집기도 했다.

한편 이날 방송에서 이 대표는 국민의힘의 20대 대선 선대위 구성과 인선에 대해 "결국 김종인 전 비상대책위원장의 의중이 더 반영되는 형태로 타협이 이뤄질 것"이라고 전망했다.

이어 "김종인 원톱 선대위 외에 다른 옵션은 고려해보지 않았다"라며 "그것을 포기하는 것도 윤석열 후보에게는 불가능하다"라고 설명했다.

'김 전 위원장이 실질적인 전권을 원하는 것인가'라는 김씨의 질문에 대해서는 "그렇다"라고 답했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr