中, 20차 당대회 본격 준비…'시진핑 장기집권' 공식화 전망

[아시아경제 금보령 기자] 중국이 시진핑 국가주석의 장기 집권을 공식화할 것으로 보이는 20차 중국 공산당 전국대표대회(20차 당대회) 개최를 위한 준비 작업에 들어갔다.

18일 관영 신화통신에 따르면 중국 공산당 중앙 조직부가 20차 당대회에 참가할 대표 인선에 관한 계획을 확정했다.

신화통신은 내년 하반기 개최될 예정인 20차 당대회에 참석할 대표 규모가 총 2300명이라고 보도했다.

조직부는 엄격한 규칙을 기반으로 넓은 범위에서 대표를 선출해야 한다면서도 '당원 중 우수 분자'를 대표로 뽑아야 한다고 강조하고 나섰다. 대표 선출 절차는 내년 6월 말까지 마무리돼야 한다는 게 조직부의 계획이다.

중국 공산당은 지난 11일 폐막한 제19기 중앙위원회 6차 전체회의(19기 6중 전회)에서 내년 하반기 북경에서 제20차 당대회를 개최한다고 발표한 바 있다. 구체적인 시기를 밝히진 않았으나 관례에 따라 20차 당대회는 내년 가을쯤 열릴 전망이다.

시 주석은 20차 당대회에서 당 총서기 직책을 다시 맡으면서 선대 지도자 덩샤오핑이 정립한 최고 지도자 10년 임기제를 깨고 장기 집권을 공식화할 것으로 예상된다.

