[아시아경제 금보령 기자] 미국과 일본의 북핵 수석대표가 18일 북한 정세 등에 대해 의견을 교환했다.

이날 일본 NHK에 따르면 성 김 미국 국무부 대북특별대표와 후나코시 다케히로 일본 외무성 아시아·대양주국장은 30여분 동안 전화통화를 했다.

성 김 대표와 후나코시 국장은 북한 정세, 북한에 의한 일본인 납치 문제, 북한의 핵·미사일 문제 등에 대해 논의한 것으로 보도됐다.

이들은 앞으로도 북한 문제와 관련해 미·일, 한미일 간 긴밀하게 협력한다는 방침을 확인했다고 NHK는 전했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr