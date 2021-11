[2022 수능]출제본부 "한국사, 핵심적 내용 평이하게 출제"

[아시아경제 구은모 기자] 대학수학능력시험 출제본부는 18일 치러진 2022학년도 수능 4교시 한국사영역에 대해 "고등학교 졸업자로서 갖춰야 할 기본 지식의 이해와 역사적 사고력을 종합적으로 평가하고자 했다"며 "핵심적인 내용을 중심으로 평이하게 출제했다"고 밝혔다.

사회탐구영역에서는 교육과정에서 중요하게 다루는 내용으로 학문적으로 중요한 가치가 있거나 시사적으로 의미 있는 내용을 출제에 반영했다.

과학탐구영역은 과학적 상황과 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 상황을 소재로 종합적인 사고 능력을 측정할 수 있는 문항을 출제했다.

직업탐구영역은 특성화·산업수요 맞춤형 고교 수험생이 동일·유사계열 대학에서 미래의 직업생활 및 전공 수학에 필요한 문제 해결 능력을 측정하고자 했다.

다음은 출제본부가 밝힌 한국사와 탐구 문항 유형이다.

◇ 한국사

남북 관계 변화의 전개과정에 대한 연대기적 이해, 3·1 운동에 대한 역사적 상황이나 쟁점에 대한 인식, 북학 사상에 대한 역사적 탐구의 설계 및 수행 능력, 임진왜란에 대한 사료를 분석하고 해석하는 능력, 조선 후기 경제에 대한 역사적 상상력이나 상황 판단 등 다양한 유형의 문항들을 출제했다.

◇ 사회탐구

퇴계와 율곡의 이기론 평가, 국토의 영역에 대한 문제 파악, 에너지자원에 대한 문제 파악, 환경문제에 대한 가치판단 및 의사결정, 진시황의 통일정책에 대한 개념 이해, 류큐의 중계무역에 대한 탐구의 설계 및 수행, 2차대전에서 폴란드가 겪은 전쟁 참상에 대한 가치판단 및 의사 결정, 민간경제 순환에 대한 개념 및 원리의 이해, 혼인의 법적인 상황에 대한 결론 도출 및 평가, 정보화 사회에 대한 가치 판단 및 의사 결정 등 다양한 유형의 문항들을 출제했다.

◇ 과학탐구

과학계의 학문적 동향을 반영해 다양한 소재를 활용하고 실생활과 관련된 실험 상황 등을 활용했다. 생활 속 빛의 간섭 현상, 안테나의 송수신, 실생활에서의 열 출입 현상, 화학전지의 작동 원리, 혈당량 조절, 줄기세포, 황사, 온대 저기압, 조석현상, 우리나라의 해양 에너지 자원 등이다. 또 p-n 접합 다이오드 실험, 중화 적정 실험, 삼투 실험, 소행성의 타원 궤도에 대한 탐구, 지층의 주향과 경사에 관한 탐구 등을 문항의 소재로 활용해 실험의 중요성을 강조했다.

◇ 직업탐구

기업 형태 변경 사례를 바탕으로 기업의 형태별 특징 이해하기, 사과 과즙이 굳는 원인 탐색하기, 애완견 품종 및 가축 질병의 특징 이해하기, 노사분규 일지에 나타난 산업재해 보상보험 및 노사분규 내용 분석하기, 창업 계획서에 나타난 기업 경영 내용 파악하기, 수출입 업체에 유리한 무역대금 결제 방식 탐색하기 등 다양한 유형의 문항들을 출제했다.

