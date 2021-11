日 기시다 내각 첫 경제대책 576조원 규모…사상 최대

[아시아경제 금보령 기자] 기시다 후미오 일본 내각의 첫 경제대책이 약 576조원 규모인 것으로 나타났다.

18일 교도통신에 따르면 기시다 내각이 처음으로 발표하는 경제대책 규모는 55조7000억엔(약 576조원)에 달한다.

일본 정부는 오는 19일 열리는 각의에서 이 같은 규모의 경제대책을 확정한다고 교도통신은 전했다.

재정지출 규모 기준으로 봤을 때 사상 최대라는 게 교도통신의 평가다. 민간 투자분까지 포함한다면 사업 규모는 78조9000억엔(약 816조원)이나 된다.

18세 이하 자녀에게 1인당 10만엔(상위 10% 가구 제외)을 지급하는 재난지원금 성격의 사업과 코로나19 대책으로 인한 사업으로 인해 규모가 커진 상황이다.

일본정부는 또 한국의 주민등록증 역할을 하는 '마이넘버카드' 보급 확대를 위해 카드를 보유한 사람이나 신규로 발급 받는 이들에게 최대 2만엔 상당의 포인트를 부여할 예정이다.

이 외에도 코로나19로 피해를 입은 중소 사업자에게 최대 250만엔을 지원하는 사업이 포함됐다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr