스페이스X, 내년 초 유인우주선 지구궤도 비행 시도

[아시아경제 금보령 기자] 민간 우주기업 '스페이스X'가 개발하고 있는 유인 우주비행선 '스타십'이 내년 1월 첫 지구궤도 시험 비행에 나설 수 있다고 창업자인 일론 머스크가 밝혔다.

17일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 머스크는 유튜브로 중계된 미국 국립과학원(NAS) 회원과의 화상 회담에서 "올 12월 여러 번 테스트해보고, 내년 1월에는 부디 시험 발사할 수 있길 바란다"며 이같이 말했다.

첫 궤도 시험비행 이후, 같은 해 연말까지 추가로 10여 차례 더 시험 발사를 할 계획이라고 머스크는 덧붙였다.

스타십의 첫 시험비행은 미국 텍사스주 남쪽에 있는 보카치카 '스타베이스'에서 발사된 뒤 지구 한 바퀴를 돌고 돌아오는 형태가 될 것으로 보인다.

다만 로켓 발사체가 첫 시도에서 궤도 비행에 성공할 확률은 높지 않은 상황이다. 머스크 또한 "처음 발사할 때는 여러 가지 위험 요인이 있을 수 있다"며 "성공할 확률이 높다고는 할 수 없겠지만, 큰 진전은 있을 것"이라고 설명했다.

스페이스X의 '스타십 발사시스템'(SLS)은 우주선 스타십과 1단 추진체인 '슈퍼헤비' 등 두 가지 부분으로 나뉜다. 스테인레스 몸체로 제작된 이 발사체는 합체했을 때 높이가 120m, 폭이 9m에 달한다. 머스크도 스타십에 대해 "역대 가장 거대한 로켓"이라고 말했다.

스타십은 2025년 미국 항공우주국(NASA)의 달 탐사용 유인 우주비행선으로도 계약돼 있다. 스타십에는 최대 100여명이 탑승 가능한 것으로 알려졌다. 머스크는 스타십을 이용해 2050년까지 화성에 100만명을 이주시키겠다는 계획을 공개한 바 있다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr