[인터뷰]손석구 "연기해서 먹고살다니 신기해…연애보다 결혼"

영화 '연애 빠진 로맨스' 손석구 인터뷰

[아시아경제 이이슬 기자] "영원히 자취방에 갇혀서 캐스팅도 안 될 줄 알았는데. 연기해서 벌어 먹고사는 제가 신기해요."

두 달도 남지 않은 올해를 돌아보며 손석구가 한 말이다. 그는 솔직했다. 무심한 듯 쿨하게, 허나 힘 있는 말투로 자신이 좋아하는 일과 그렇지 않은 것에 관해 차근차근 답했다.

손석구는 18일 진행된 영화 '연애 빠진 로맨스'(감독 정가영) 인터뷰에서 "인간과 인간이 만나 교감하는 멜로 장르가 좋다"고 말했다.

오는 24일 개봉하는 '연애 빠진 로맨스'는 연애는 싫지만 외로운 건 더 싫은 함자영(전종서)과 일도 연애도 뜻대로 안 풀리는 박우리(손석구), 이름, 이유, 마음 다 감추고 시작한 로맨스를 그린다.

'비치온더비치'(2016), '조인성을 좋아하세요'(2017), '밤치기'(2018) 등 독립영화계에서 활동하던 정가영 감독이 첫 상업장편영화다.

영화에서 손석구는 일도 사랑도 호구 잡히기 일쑤인 박우리로 분해 새로운 얼굴을 그린다. 연애는 서툴지만, 사랑에 환상과 순정을 품고 있다. 그는 "리얼리티가 살아야 하는 작품이라 부담감이 컸지만, 정가영 감독의 영화를 하고 싶었다"며 "사랑을 해봐야 글을 쓸 수 있다는 자격지심을 가진 배역이 마음에 들었다"고 밝혔다.

로코 속 남주인공을 무겁게 그리고 싶지 않았다는 손석구는 "사랑에 관한 욕망에 중점을 주고 연기했다"며 "단순히 잠자리를 원하는 욕망을 넘어선, 사랑을 하고 싶다는 욕망"이라고 설명했다.

실제 39세인 손석구는 33세 배역을 이질감 없이 연기했다. 그는 "시나리오를 받으면 내 나이에 맞는 캐릭터는 거의 없는 편"이라면서도 "이번에는 10년 가까이 나이 차가 있어서 부담됐다"고 털어놨다. 그러면서 "30대 초반 배역을 위해 피부과에 자주 가서 레이저 시술도 한 번 받았다"고 너스레를 떨었다.

욕망에 솔직한 함자영으로 분한 전종서에 관해 손석구는 "나만큼 뜻하지 않은 오해를 살 수 있겠구나 싶어서 이해됐다"며 "남들보다 겉치레를 못 한다는 이유로, 혹은 외모적인 이유로 왠지 나와 비슷할 거 같았다. 배우 생활을 하면서 힘들었겠구나, 공감됐다"고 애정을 드러냈다. 이어 "나와 비슷해서 웃긴 걸 좋아한다"고 했다.

실제 손석구는 어떤 여성에 끌릴까. 그는 "나이는 상관없고 솔직한 사람이 좋다. 보통 재미있는 삶을 살고 싶어 하는데 과감하고 솔직하면 재미있지 않나"라고 답했다.

그는 "연애에서 중요한 건 솔직함이다. 그런데 마흔을 바라보는 나는 좀 더 현실적인 연애를 하는 거 같다"며 "아마 박우리도 나이를 먹으면 그렇지 않을까"라며 웃었다. 그러면서 "이제 맺고 끊는 게 확실해졌다. 헤어질 때 차갑고 만나기 전엔 결혼을 생각한다. 아이도 낳아야 하고 현실적인 책임감도 느껴야 하는 나이니까. 그런 걸 생각하는 자체가 로맨틱하지 않은 것"이라고 말했다.

손석구는 최근 언프레임드 프로젝트를 통해 단편영화 '재방송'을 연출하기도 했다. 감독이 된 그는 "연출을 하며 테크니컬한 부분에 도움을 많이 받을 줄 알았는데 막상 현장에 가보니 달라진 게 없더라"고 솔직히 말했다. 그러면서 "연출을 계속하고 싶은 꿈이 있다"고 했다.

"관심사는 늘 가족이다. 가족에 관한 이야기를 계속하고 싶다. 마냥 따뜻하기만 한 이야기는 아니다. 어떤 점에서는 무섭기도 하다. 우리는 어디까지를 가족이라 부를 수 있을까. 인격을 형성하는 작은 사회가 아닌가. 가족은 모두 사랑하며 살아야 하나, 이처럼 가족을 둘러싼 많은 질문을 던지고 싶다."

손석구는 미국 시카고 예술대학에서 미술을 전공했고, 또 다큐멘터리 감독을 꿈꾸기도 했다. 자이툰 부대 파병이나 회사 대표이사 재직 등 여러 이력도 관심을 받고 있다. 이에 관해 그는 "일반적이지 않다고 볼 수 있지 않으니 궁금해 할 수도 있다고 본다"며 쿨하게 반응했다. 그러면서 "배우로서 많은 경험은 자산이니 연기에 도움이 되지 않을까"라며 "이력이 화제가 되며 저에 대해 알게 되면 좋을 거라고 본다"고 받아들였다.

넷플릭스 미국 드라마 '센스8 시즌2'(2017)에서 얼굴을 알린 손석구는 드라마 '60일, 지정생존자', '멜로가 체질', 'D.P.'에 연이어 출연했으며 영화 '범죄도시2'에 캐스팅돼 촬영을 마쳤다.

그는 "내년에 연기자로서 두 작품 정도 하는 게 목표이고, 준비 중인 시나리오도 완성하고 싶다"고 계획을 밝혔다. 그러면서 "아직도 내가 연기해서 벌어 먹고사는 게 신기하다. 영원히 자취방에 갇혀서 캐스팅이 안 될 줄 알았다"며 웃었다.

내년이면 마흔이 되는 손석구는 "40대에는 많이 달라지지 않을까. 생각도 고리타분해 질 거 같고. 점점 어른들 말이 맞는다는 걸 깨달아가며 자아가 많이 달라질 거라는 징조를 느낀다. 좋아하는 아트풍도 달라질 거고. 연기 스타일이나 좋아하는 작품도 바뀌지 않을까"라고 바라봤다.

그러면서 "살면서 올해가 가장 바빴다. 한 달에 하루 이틀 쉴 만큼 육체적으로도 힘들 만큼 이것저것 많이 했다. 뿌듯하고 좋은 성적을 거둬 잘 수확하길 바란다"고 말했다.

사진=CJ ENM

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr