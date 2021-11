경북도·영덕·해수부, ‘국립해양생물 종복원센터’ 건립 한목소리

균일한 수온·청정 수질, 다변화된 종 복원연구 수행해야



고래 1마리 평균 33t 이산화탄소 제거, 보호할 가치 커

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상북도와 영덕군이 멸종위기 해양생물과 서식처 보전을 위해 목소리를 높였다.

1993년 생물다양성협약(CBD) 발표와 2010년 ABS 나고야 의정서 채택으로 생물자원이 국가 소유로 패러다임이 전환되며 생물다양성이 국가 경쟁력이 되는 시대가 도래했다.

경북도와 영덕군은 해양수산부와 함께 해양생태계를 보전하고 지속 가능한 바다 자원 이용을 위한 전담 기관인 ‘국립 해양생물 종복원센터’를 건립하고자 노력 중이다.

해양생태계는 기후변화, 오염물질 배출, 남획과 무분별한 개발 등으로 급속도로 파괴돼 생물다양성이 감소 될 위기에 봉착했다.

지구상의 약 870만 생물 중 매일 150~300종이 멸종해 2050년에는 15~37%가 자취를 감출 것으로 예측된다.

국립해양생물자원관 및 해양환경공단에서 해양생물종 보전, 서식지 개선을 위한 사업을 진행하고 있으나 보유 시설과 전문인력이 부족해 연구가 지지부진한 실정이다.

고래, 물범, 바다거북류 등 대형 해양생물의 복원연구는 불가능에 가까우며 기각류, 바다거북류 등의 종 보전과 복원 역시 시도조차 하기 어려운 상황이다.

육상 생물종의 경우 국립생태원 멸종위기종복원센터, 국립공원공단 국립생물종보전원에서 반달곰, 산양, 여우 등 멸종위기 야생생물에 대한 체계적인 종 복원과 구조치료 등이 이뤄지지는 것과는 다소 차이가 있다.

해양생물자원 연구는 바다라는 특수한 환경 때문에 접근이 비교적 어려우며 육상생물보다 인공증식 기술과 사육연구에 대한 제약이 많고 감소하는 생물에 대한 정보도 매우 제한적이다.

단기간의 성과를 기대하기 어렵고 수익성도 낮아 국가 차원의 전담 기관 설립이 필요하다.

해수부는 2019년 제2차 해양생태계 보전·관리 기본계획, 2020년 제5차 해양환경종합계획과 2021년 해양수산발전기본계획에서 센터 설립의 정책 방향을 제시하고 입지선정과 타당성 조사 용역을 마쳤다.

센터가 국가균형발전위원회의 지역 균형 뉴딜 추가사업으로 돼 경북도와 영덕군도 2019년에 자체 타당성 검토 용역을 완료하는 등 센터 유치와 국가 예산 확보에 발 벗고 나섰다.

2011년~2017년에 좌초·혼획된 고래류는 총 1만2257개체로 조사됐다.

동해안 3919개체, 서해안 7105개체, 남해안 1233개체로 서해안이 가장 많았으나, 상괭이를 제외한 참돌고래, 밍크고래, 낫돌고래 등 대부분의 고래류 좌초·혼획은 동해안에 집중돼 있다.

최근 6년간 확인된 바다거북류의 혼획·구조 현황도 바다거북류, 고래류의 다양성 측면에서 동해안이 가장 높게 분석됐다.

해양경찰서의 2018~2019년 동해안 고래 혼획 현황 분석에는 전체 1076개체 중 영덕 인근 해안에서 627개체가 혼획된 것으로 확인됐다.

영덕 일대는 동해안의 균일한 수온과 청정 수질의 해수 확보가 원활하고 증식·복원 대상종 확보가 수월해 다변화된 종 복원연구 수행이 가능하다는 것이 경북도의 입장이다.

제주나 남해안과 달리 넓은 위도 스펙트럼을 가진 해역으로 기후변화 및 해수 온도 상승에 따른 생물서식지 변화를 연구하기에 적합해 센터 입지로 최적지라는 의견이다.

이철우 도지사는 “영덕 유치는 국가 균형발전에도 부합한다”라며 “영양의 멸종위기종복원센터와 함께 생태환경연구를 선도하는 지자체로 나갈 것”이라고 말했다.

이희진 영덕군수는 “고래 1마리는 평균 33t 이산화탄소를 제거해 수천 그루의 나무와 유사한 가치가 있다”라며 “기후변화 위기에 대응해 해양 기반 탄소중립 실현으로 해양생태계 회복에 힘을 보탤 것”이라고 말했다.

