연세대학교 연세유업, 아산공장 내 ‘자동화 창고’ 기공식 개최

연세대학교 연세유업이 제품 보관 능력 향상 및 생산설비 증설을 위한 첫 삽을 떴다.

연세유업은 충청남도 아산시 음봉면에 위치한 연세유업 아산공장에서 ‘자동화 창고’ 기공식을 열었다고 밝혔다. 이번 기공식에는 ▲연세대학교 허동수 이사장을 비롯해 ▲오세현 아산시장 ▲연세유업 서경배 운영위원장 ▲손영기 법인본부장 ▲김득수 연세유업 사장 등이 참석했다.

이번 자동화 창고는 약 3,000평 규모의 부지에 건설했다. 공장 내 자동입출고 시스템과 함께 제품 보관 능력을 확대하며, 생산설비 증설 공간까지 확보될 전망이다. 이를 통해 아산공장의 업무 효율 및 생산성이 개선될 것으로 예상된다.

대규모 자동화 창고인 이번 아산공장 자동화 창고는 충남 지역 일자리 창출에도 큰 도움을 줄 것으로 예상된다. 허동수 연세대학교 이사장은 “지역사회 일자리 창출과 경제 활성화에 공헌할 수 있을 것”이라고 평가했다. 또한 “자동화 창고를 통해 연세유업이 첨단 물류시설과 정상급 운영 능력을 갖추게 되었다’고 말했다.

1962년부터 시작된 연세유업은 1993년 아산공장을 준공했으며, 2004년 국내 최초 두유류 HACCP 인증을 획득했다. 우유 가정배달 사업에서 경쟁사들을 제치고 업계 1위를 기록하고 있다.

한편 연세유업은 적극적 해외 수출로 국내 우유 중국 수출 1위를 기록하며 2017년 천만 불 수출의 탑을 수상했다. 2021년에는 대한민국 브랜드 충성도 대상 우유, 두유 부문 1위를 수상하였으며, 국제식음료품평회 Superior Taste Award에서 국내 유제품 최초로 최고 등급 3스타를 수상하며 인정받고 있다.

