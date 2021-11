"신동엽이 나한테 100억 주기로 했다"…사건 전말 최초 고백

[아시아경제 온라인이슈팀] 신동엽이 망상 장애 환자로 인해 입었던 피해 경험을 고백했다.

17일 방송된 TV조선 '미친.사랑.X'에서 신동엽은 15년 전 망상 장애 환자로 인해 겪은 사건을 언급했다.

이날 첫 번째 사연은 망상 장애와 스토킹 범죄로 인한 사례가 소개됐다. 오은영 박사는 "망상 장애가 있는 분들은 망상 이외에는 나머지 생활에서 기능이 좋은 편이다. 회사도 다니고 공부도 하고 일상 생활을 하기 때문에 주변에서는 치료를 받아야 하는 질환이라고 알아차리기 힘들다"라고 설명했다.

오은영 박사는 또 "스토킹은 심해지면 '망상 장애'로까지 확대돼 살인으로 이어질 수 있는 위험한 질병"이라고 덧붙였다.

그때 신동엽은 "머릿속이 깨끗해지고 깔끔하게 정리된다. 방송에서 처음 말씀드린다"라고 15년 전에 겪었던 일을 털어놨다.

신동엽은 "15년 전에 이런저런 연락이 오더라 '신동엽이 예전에 나한테 100억을 주기로 했다. 이걸 약속을 안 지킨다'라면서 이걸 안 지키면 어떤 행동을 할 것이다라고 말하더라. 처음에는 장난인가 생각했는데 지속적으로 반복돼서 경찰에 신고했다"라고 전했다.

이어 "시간이 지나서 그 친구를 잡았다. 경찰서에서 그 친구를 만났는데 그 눈빛을 잊을 수가 없다. 잘못을 걸려서 무서운 게 아니라 '진짜 나한테 100억 주기로 약속한 적 없다고?'라고 물었다. 아니라고 하니까 그 순간 너무 실망하면서 완전히 무너지더라"라며 "그 친구 누나가 왔는데 지난번에도 비슷한 일이 있었는데 죄송하다고 했다. 다른 일은 멀쩡하게 잘하더라. 지금 생각하니까 망상 장애만 있었던 거다"라고 말했다.

