"광주시장 측근인데…" 수억원 대 채용사기 제보에 시 '수사의뢰'

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 시장의 측근이라는 점을 내세워 억대 금품을 받아 챙기고 연락이 끊긴 사건이 발생했다.

17일 광주광역시에 따르면 A씨가 이날 광주시장과 친분을 내세운 B씨로부터 채용 사기를 당했다는 제보가 접수됐다.

B씨는 자신을 이용섭 광주시장의 측근이라고 주장하면서 A씨에게 "자녀를 시 산하기관에 취직시켜 주겠다"며 금품을 요구했고 A씨는 1억2000만원을 건낸 것으로 알려졌다.

이후 B씨와의 연락이 끊긴 A씨는 광주시에 제보하면서 '비슷한 피해를 입은 사람이 10명 정도 더 있다'고 말한 것으로 전해졌다.

이 시장 측은 "B씨와 이 시장은 서로 얼굴 정도만 아는 사이"라면서 관계에 선을 긋고 관련성을 부인, 경찰에 수사를 의뢰했다.

이에 광주시 대변인은 "광주시는 민선 7기 들어 공무직은 물론 시 산하 공기업 직원 채용도 외부기관에 맡겨 엄격하고 공정하게 통합채용을 하고 있어 이로 인한 인사 부조리가 있을 수 없다"면서 "혹여라도 이런 취업을 미끼로 금품을 요구하는 사례가 있다면 바로 경찰에 신고하시거나 시로 연락을 달라"고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr