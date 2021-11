우승희 전남도의원 “도시가스 설치 시 주민부담금 지원” 요구

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 우승희 전남도의원(민주당·영암1)은 도시가스 배관 설치 시 주민부담금에 대한 정책지원이 필요하다고 주장했다.

17일 우승희 의원에 따르면 전남은 도시가스 설치 시 주배관에서 집 앞까지 인입배관은 사업자와 주민이 50%씩 부담하며, 집안에 설치하는 배관은 주민이 100% 부담하고 있다.

우 의원은 “전남의 도시가스 공급율은 55%로 전국 평균 85%에 한참 미치지 못하는 현실이다”며 “특히 전남은 도시가스 미공급으로 인한 SOC 차별은 물론이고 가스요금에서도 도시지역에 비해 비싼 LPG 가스를 쓸 수밖에 없는 차별대우를 받고 있다”고 지적했다.

이어 “전남도는 도시가스 공급율을 오는 2031년까지 85%까지 높일 계획이다”며 “전남도가 도시가스 공급율 상향 목표를 세워도 고령과 단독주택이 많은 농어촌 지역의 특성상 배관 설치 시 주민납부금에 대한 부담감을 갖고 있는 현실이다”고 덧붙였다.

그러면서 “도민들의 에너지 복지 실현을 위해 인입배관 설치 시 주민부담금에 대한 정책지원이 필요하다”고 강조했다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr