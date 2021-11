'친환경 배달' 서비스 위해 ESG컨소시엄과 경기도주식회사 손잡아

전기이륜차·초소형전기차 등 친환경 모빌리티 활용, 탄소중립 배달 실현

[아시아경제 김종화 기자] 스마트 모빌리티 전문기업으로 구성된 'ESG 모빌리티 컨소시엄'과 '배달특급' 서비스의 경기도주식회사가 손잡고 '친환경 배달' 서비스 사업을 확대한다.

ESG 모빌리티 컨소시엄은 17일 경기도주식회사와 '친환경 모빌리티 배달 서비스 확대를 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다. ESG컨소시엄은 e모빌리티 보급을 실현하기 위한 플랫폼기업, e모빌리티 제조기업, 지역거점 운영기업을 중심으로 구성된 순수 민간 중소기업 연합 단체다. 메쉬코리아와 바로고, 무빙, 캐스트프로 등이 속해 있다.

'배달특급'은 배달의민족(배민), 쿠팡이츠, 요기요 등 기존 사업자의 높은 중개수수료로 부담이 큰 소상공인들을 돕겠다는 취지로 출발, 배달앱 시장에서 독과점을 없애고 공정경쟁을 유도하는 공공서비스의 성공 모델로 자리 잡아가고 있다. 현재까지 배달특급 서비스 지역의 누적 거래액이 700억원을 넘어서는 등 기대 이상의 성과를 내고 있다.

양 기관은 협약에 따라 친환경 모빌리티 배달 서비스와 배달특급 활성화 및 홍보를 위해 각각 보유한 자원을 공유하게 된다. 또 전기이륜차, 초소형전기차, 전기자전거 등을 도입해 환경오염 최소화, 친환경 배송에 필요한 다양한 솔루션과 모델 개발, 스마트모빌리티 시범 지구 운영 등을 위해 협력하게 된다.

이석훈 경기도주식회사 대표는 "친환경 배송에 필요한 다양한 솔루션과 서비스 모델을 개발하고 실증하는 과정에 경기도주식회사의 배달특급이 참여, 탄소중립 시대를 견인할 수 있게 됐다"면서 "협약을 계기로 전기이륜차 도입과 시범지역 선정 등 구체적인 방안을 찾겠다"고 말했다.

김종배 ESG컨소시엄 대표는 "배달특급과의 만남을 통해 친환경 운송수단의 도입이 확대돼 환경도 살리고 지역경제 발전에도 도움이 될수 있기 바란다"면서 "초소형전기차 운영 등으로 탄소배출 저감은 물론 연료비 절감 효과를 거둘 것으로 기대되며 전기충전소 관리 등을 통한 일자리 창출 효과도 클 것"이라고 전망했다.

ESG컨소시엄과 경기도주식회사는 지자체와의 긴밀한 협조 체제를 구축, 연내 시범지역 두 곳을 선정하고 내년 초부터 사업을 개시할 계획이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr