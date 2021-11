오후 9시까지 전국서 2976명 코로나 확진...이틀째 3000명대 기록

[아시아경제 박지환 기자] 17일에도 전국적으로 코로나19 신규 확진자가 잇따르면서 이틀 연속 3000명대 확진자가 나올 것으로 전망된다.

이날 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 오후 9시까지 전국에서 코로나19 양성 판정을 받은 신규 확진자는 총 2976명으로 집계됐다. 이는 17개 시도 중 확진자 중간 집계치를 발표하지 않는 부산을 제외한 16개 시도의 합계 수치다.

전날 같은 시간 총 2813명이 확진 판정을 받은 것과 비교하면 163명이 많다. 1주일 전인 지난 10일 같은 시간 집계치 총 2140명보다는 836명 많다.

이날 확진자가 나온 지역을 보면 수도권 2433명(81.8%), 비수도권이 543명(18.2%)으로 나타났다.

집계를 한 16개 시도 전역에서 확진자가 나왔다. 시도별로는 서울 1376명, 경기 862명, 인천 195명, 충남 82명, 경남 80명, 대구 68명, 강원 58명, 경북 51명, 전북 41명, 전남 40명, 광주 34명, 대전 32명, 제주 28명, 충북 16명, 울산 9명, 세종 4명이다.

집계를 마감하는 자정까지 시간이 남은 만큼 대학수학능력시험일인 18일 0시 기준으로 발표될 신규 확진자 수는 이보다 더 증가해 3300명 안팎을 기록할 것으로 예상된다. 이 경우 작년 1월20일 시작된 국내 코로나19 사태 이후 가장 큰 규모가 된다. 현재까지 최다 확진자 기록은 지난 9월25일의 3270명이었다.

