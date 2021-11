천주 평화연합 호남·제주지부, 한반도 평화 서밋 전라남도 출범식

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 천주 평화연합 호남·제주지부는 ‘신통일한국을 위한 한반도 평화 서밋 전라남도 출범식’이 최근 목포 신안비치에서 전남지역 지도자 100여 명이 모인 가운데 힘찬 출발을 했다고 17일 밝혔다.

이번 행사는 신통일한국 창건을 위한 ‘THINK TANK 2022 기념 영상 시청과 함께 이병화 UPF(천주 평화연합) 전라남도지부장의 환영사와 더불어 내빈소개로 진행됐다.

김종식 목포시장을 비롯해 박창수 목포시의회 의장의 축사와 김영록 전남도지사, 김한종 전라남도의회 의장의 영상축전을 통해 ‘한반도 평화 서밋 전라남도 출범식(약칭)’을 축하하며 평화정신과 염원이 살아 숨 쉬는 목포시와 한반도 평화통일을 위한 다양한 정책 추진으로 선도하고 있는 전라남도가 힘차게 전진하겠다고 피력했다.

이외에도 축사문 소개를 통해 이개호 국회의원, 신정훈 국회의원, 윤재갑 국회의원을 비롯한 많은 시도의원의 축전과 문재진 전남평화대사협의회장의 인사말이 전달됐다.

이상재 회장은 “우리가 모두 행복한 신통일한국을 이룩할 수 있는 열쇠는 한반도 평화통일이며 지금껏 문선명, 한학자 총재 양위분께서 투입해 이루신 업적과 기반 위에 천주 평화연합을 중심하고 진행되고 있는 세계적 활동과 결과적 방향성을 통해 한반도 통일의 때가 왔음을 강조하고 적극적 참여”를 독려했다.

가수 차효린의 평화공연과 자황스님 외 2명(김덕중 전 나주시의회 의장, 안길섭 전보성군의회 의장)의 덕담과 소감 발표를 통해 한반도 평화통일의 비전을 중심으로 한 위대한 활동과 기반에 적극 동참하자고 소회를 밝혔다.

