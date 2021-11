청년들 만난 이재명 "민주당이 미움받는 제일 큰 이유는 부동산"

"부동산 수요 통제와 달리 공급에는 소홀...공포수요 간과한 것이 문제 출발점"

[아시아경제 김서현 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보가 "민주당이 미움받는 제일 큰 이유는 부동산 때문"이라며 "그 점에 대해 민주당의 주요 구성원으로 또 한 번 정말 사과드린다"고 밝혔다.

이 후보는 17일 서울권 대학언론연합회와의 간담회에서 '부동산 정책에 있어 현 정부와 가장 큰 차별점은 무엇이냐'는 질문에 이같이 답했다.

그는 "(민주당이) 부정부패를 한 것도 아니고, 대외관계에서 심각한 문제를 야기한 것도 아니다. 국민들이 촛불 들고 규탄해야 할 만한 큰 잘못을 저지른 것도 아닌데 인정받지 못하고 불신받는 건 여러가지가 있겠지만 제일 큰 게 부동산 문제"라고 지적했다.

그러면서 "노력했다고는 해도 결과는 평생 벌어도 집을 살 수 없는 상황"이라며 "정말 너무 많은 사람들에게 고통을 줬다. 소기의 목적을 달성하지 못하고 국민들, 그 중에 사회 초년병에 평생 집을 못 구할 수 있다는 열패감과 불안감을 만든 결과는 분명히 책임질 수밖에 없다"고 강조했다.

이 후보는 부동산 수요를 통제하고 공급에는 소홀했던 것이 잘못이었다고 진단했다. 그는 "투기수요가 발생하다보니 집값이 막 올라가며 공포수요가 생긴다"며 "공급은 연 공급량으로 보면 거의 비슷하게 유지하고 이거로 충분하다고 판단한 게 문제의 출발점"이라고 말했다.

이어 "수요를 통제해서 수요가 줄면 공급이 유지되니 적정 가격이 형성된다고 본 것"이라며 "그래서 세금을 올리고 돈을 못빌리게 하고 임대사업자를 규제했는데 결론은 잘 안됐다"고 설명했다.

그러면서 "저는 사실 시장주의자다. 시장 대응을 믿고 가격 통제를 별로 안 좋아한다. 시장 왜곡을 불러온다"며 "주택 문제도 시장 안에서 해결하는 게 맞다. 시장 이기는 정부 없고 정부 이기는 시장 없다"고 말했다.

또 "공급을 대대적으로 늘리는 정책을 지금 현재 준비하고 있다"며 "집값에 너무 큰 영향을 주면 오히려 반발하지 않나 할 정도로 내부 검토 중"이라고 덧붙였다.

