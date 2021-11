[아시아경제 이지은 기자] 정의용 외교부 장관은 17일 어우보첸 신임 사무총장을 비롯, 한중일 3국협력 사무국(TCS) 사무총장단을 접견했다.

정 장관은 어우보첸 사무총장과 백범흠·사카타 나츠코 사무차장을 접견한 자리에서 "3국은 인접한 이웃 국가로 특정 이슈에서는 이견이 있을 수 있으나, 유사한 문화적 배경을 공유하고 있는 만큼 꾸준한 협력을 통해 상호 간 차이를 극복하고 공동번영을 향해 나아갈 수 있을 것"이라고 밝혔다.

또 "코로나19 이후 시대를 맞아 국가 간 협력의 중요성이 나날이 증가하고 있는 만큼, 3국이 더욱 힘을 모아야 할 시기"라며 내년 베이징 동계올림픽을 통해 3국 협력이 한 단계 더 성장하는 계기가 마련되길 바란다고 말했다.

