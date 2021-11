광양경제청, 근로자와 함께 율촌산단 청결활동 펼쳐

산단 입주기업체 직원 100여 명, 오하근 조합의장, 이광일 위원, 신명균 산단협의회장등





[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 광양만권자유경제구역청(청장 송상락, 이하 광양경제청)은 11월 17일 율촌산단에서 노?사?관이 함께하는 청결 활동을 실시했다고 밝혔다.

이번 청결 활동은 율촌산단 내 쓰레기가 많이 버려진 곳을 중점적으로 실시하였으며, 율촌산단 입주기업 20개 사의 직원들 100여 명과 광양청 오하근 조합의장, 이광일 위원, 신명균 산단협의회장도 함께 했다.

청결활동에 참여한 광양경제청과 입주업체 직원들은 사업장 앞 및 주변 도로변 쓰레기를 수거하였으며 여수, 순천, 광양시에서도 쓰레기 수거에 적극 참여했다.

그동안 율촌산단은 도로변 등에 각종 쓰레기 투기로 여러 번 지적이 되었으나 율촌?해룡산단협의회와 입주기업의 자발적인 청결활동으로 많이 개선됐다. 그러나 일부 구간은 여전히 쓰레기가 버려지고 있어 광양경제청은 쓰레기가 자주 버려지는 5곳을 선정해 예방홍보 현수막을 게시하는 등 쓰레기 무단 투기 예방을 위해 노력하고 있다.

광양청 관계자는 “앞으로도 율촌?해룡산단협의회, 입주기업과 함께 정기적인 청결활동 등 깨끗한 율촌산단을 만들기 위해 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 허선식 기자